GAÜ gastronomi öğrencileri, bıçak ustası Sadık Doğan ile buluştu

Günümüzde Kesici Aletler ve Bıçaklar etkinliği açılış konuşmasını gerçekleştiren Turizm ve Konaklama Yüksekokul Müdürü Hüseyin Bozdağlar; “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Kesici aletler ve bıçakçılık etkinliğinde tekrardan birlikteyiz. Bizim için gelenekselleşen bu etkinliğimizden bugün Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencilerimizi de ağırlıyoruz. Bu etkinlik, lise öğrencilerimizin mesleki tercihlerinden önce onlar için birer tecrübe olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Pirge Bıçak mağazasında satış danışmanı olan Sadık Doğan, günümüzde kesici aletler ve bıçakçılık üzerine düzenlenen etkinlikte, Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencilerine mutfakta kesici aletlerle yapılan hatalardan ve bıçağın tarihçesinden bahsederken; “GAÜ benim ikinci evim gibi oldu. Bu benim için çok değerli. Öğrencilerle sürekli buluşarak uygulamalı eğitimler vermenin faydalı olacağını düşünmekteyim” diye belirtti.

Sadık Doğan, çalışmış olduğu marka olan Pirge’yi bıçakların piri olarak tanımladıklarını vurgulayarak; ‘‘ İnsan tarihi ne kadar eskiyse bıçağın tarihi de o kadar eskidir. Şirketimiz tamamıyla Türk ürünüdür ve Bursa’da imalatı gerçekleştirilir. Bursa’da bu konuda uzman olarak yaklaşık 700 yıldan beri kılıçlar ve bıçaklarla ilgilenilir. 120 kişilik bir kadro olarak çalışmakta ve günlük 1500 tane ürün hizmete çıkarmaktayız’’ dedi.

Doğan; bıçakların ülkelerine göre değişiklik gösterdiğini belirterek Asya modeli bıçaklarının daha keskin, Avrupa modeli bıçakların daha sert ve daha ağır olduğunu bu yüzden Türkiye’de de daha çok Avrupa modeli bıçakların kullanıldığını belirtti. Öğrencilere bıçağın anatomisini aktaran Sadık Doğan “Ürünlerinizi seçerken hassas olacağınız asıl nokta ürünün sertliğine göre kullanılacak olan bıçağın türüdür” dedi.

Bıçakların nasıl bilendiğini ve sebzelerde keseme şekillerinin nasıl olması gerektiğini uygulamalı olarak Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencilerine gösteren Doğan; öğrencilerin bileme denemesi sonucunda öğrencilere Pirge bıçaklarından hediye etti.

Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Mustafa Şah Sadık Doğan’a katkılarından dolayı teşekkür belgesini takdim etti.