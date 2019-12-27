GAÜ Gastronomi bölümünden yılbaşı yemeği

Özel yılbaşı yemeği Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Konaklama ve Turizm Yüksek Okulu Gastronomi Bölümü Uygulama Mutfağı ve Redroom Restorant’ında gerçekleşti. Gerçekleşen etkinliğe, GAÜ Rektörü Prof..Dr. Ali Haydar, GAÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Tülin Bodamyalı, eski Turizm Bakanlığı Müsteşarı ve GAÜ Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu Akademisyeni Doç. Dr. İsmet Esenyel, fakülte dekanları, diğer yüksekokul müdürleri, GAÜ akademisyenleri ve bölüm öğrencileri katılım gösterdiler.







