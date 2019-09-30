GAÜ Gastronomi Bölümü 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde Kıbrıs mutfağını tanıtmak için hazırlanıyor

Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyeleri Şef Ali Özçil ve Münür Taçoy, 4-6 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde Kıbrıs’a özgü yemekleri sergilemek için hazırlanıyor.









KKTC’yi temsilen GAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyeleri Şef Ali Özçil ve Münür Taçoy festivalde yerini alacak.

Festivalde GAÜ Öğr.Gör. Münür Taçoy ve Şef Ali Özçil ana sahnede Kıbrıs’a özgü şeftali kebabı ve pidede hellim ızgara gibi yöresel yemekleri halkın beğenesine sunacaklarını ve atölye çadırında Kıbrıs mutfağından bir yemeğin yapılışını gösteren bir workshop çalışmasında bulunacaklarını belirttiler.