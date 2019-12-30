GAÜ Eğitim Fakültesi’nden Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yararına, Yeni Yıl Konseri Gerçekleşti

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrenci ve akademisyenleri, GAÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ve KKTC’nin önde gelen müzisyenlerinden oluşan Blue Tears grubu ile ortaklaşa düzenlenen “Kanser Hastaları Yararına Yeni Yıl Konseri” GAÜ Spectrum



Türkçe ve Yabancı Pop, Rock ve Blues repertuarında gerçekleşen ‘Yeni Yıl Konseri’ ne, 10 TL bağış karşılığı giriş sağlandığı belirtilirken Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne 9 bin TL bağış toplandığı belirtildi. Uluslararası Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.Türkçe ve Yabancı Pop, Rock ve Blues repertuarında gerçekleşen ‘Yeni Yıl Konseri’ ne, 10 TL bağış karşılığı giriş sağlandığı belirtilirken Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne 9 bin TL bağış toplandığı belirtildi.



GAÜ Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve Piyanist Doç.Dr. Deniz SEVER, GAÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Özgür Batur organizasyonu ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği, GAÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölüm akademisyenleri ve öğrencileri, GAÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, vokal ve gitarda Naim Korudağ, basta Ed Sezener ve davulda Koray Bali'den oluşan Blue Tears grubu ortaklaşa bağış amaçlı düzenlenen Yıl Başı Konseri’nin açılış Konuşması GAÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Özgür Batur tarafından gerçekleşti.



Batur etkinliğin odak noktasının, “Ateş, düştüğü yeri yakar” olgusuna bir nebze de olsa sırt çevirebilmek, maddi ve manevi olarak söz konusu hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımıza destek olmak ve bu hastalık sebebiyle hayatlarını kaybedenleri notalar ile anma olduğunu belirken; “Mutsuzluklar paylaştıkça azalır, sevinçler ise paylaştıkça çoğalır. Bu anlayış doğrultusunda katılım göstererek, bizleri onurlandırdığınız için şahsım ve Eğitim Fakültesi Dekanlığı adına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı. , Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrenci ve akademisyenleri, GAÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ve KKTC’nin önde gelen müzisyenlerinden oluşan Blue Tears grubu ile ortaklaşa düzenlenen “Kanser Hastaları Yararına Yeni Yıl Konseri” GAÜ SpectrumGAÜ Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve Piyanist Doç.Dr. Deniz SEVER, GAÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Özgür Batur organizasyonu ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği, GAÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölüm akademisyenleri ve öğrencileri, GAÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, vokal ve gitarda Naim Korudağ, basta Ed Sezener ve davulda Koray Bali'den oluşan Blue Tears grubu ortaklaşa bağış amaçlı düzenlenen Yıl Başı Konseri’nin açılış Konuşması GAÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Özgür Batur tarafından gerçekleşti.Batur etkinliğin odak noktasının, “Ateş, düştüğü yeri yakar” olgusuna bir nebze de olsa sırt çevirebilmek, maddi ve manevi olarak söz konusu hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımıza destek olmak ve bu hastalık sebebiyle hayatlarını kaybedenleri notalar ile anma olduğunu belirken; “Mutsuzluklar paylaştıkça azalır, sevinçler ise paylaştıkça çoğalır. Bu anlayış doğrultusunda katılım göstererek, bizleri onurlandırdığınız için şahsım ve Eğitim Fakültesi Dekanlığı adına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.



Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail etkinliğe yönelik konuşmasında ; “Bu güzel etkinlik ile derneğimize 9 Bin TL bağış sağlandı. Bu miktar ile hastalarımıza yardım yapılacağını ve öğrencilere burs verileceğini belirtmek isteriz. Tüm organizasyon ekibine derneğimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



Konserin ardından, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail tarafından GAÜ Rektörlük makamına,GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığına ve organizasyonda yer alan tüm katılımcılara Dernek adına Onur Belgesi takdim edildi.

