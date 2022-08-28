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GAÜ Eczalık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer, “eczacılık mesleğinin ufkunu aydınlatan birer meşale olacaksınız”

28 Ağustos 2022 Pazar 11:03
GAÜ Eczalık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer, “eczacılık mesleğinin ufkunu aydınlatan birer meşale olacaksınız”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazmi Özer, 2022-2023 Akademik yılında, Fakülteye yeni katılan öğrenciler için mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Özer yayımladığı mesajında, Eczacılık mesleğinin günümüz ve geleceği hakkında bilgilendirmede bulunurken, uyguladıkları eğitim sistemi hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Özer’in mesajı şu şekilde

“Sevgili ve Değerli Öğrenci Eczacılarımız, GAÜ Eczacılık Fakültesi Ailesi’ne HOŞ GELDİNİZ.

GAÜ Eczacılık Fakültesi’ni seçerek, çok doğru bir karar verdiniz. Üniversiteniz’in; çevresel güzelliğinin ve çeşitli olanaklarının yanı sıra, sizleri aile sıcaklığı ile kucaklayan bir Üniversite olduğunu da derinden hissedeceksiniz. Fakültemizde de, aynı aile sıcaklığı ve içtenlikle karşılanacaksınız.

Fakültemiz, “Öğrenci Eczacı Odaklı” eğitim anlayışıyla; analitik düşünmeyi ve sorun çözme becerisini geliştiren, girişimciliği yüreklendiren, 21. Yüzyıl Eczacılığı’nın yetkinlikleri ile donatan etkileşimli ve dinamik eğitim programı ile, yalnız bugünün değil, yarının da Eczacıları’nı yetiştirmeyi ve her anlamda güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Fakültemizde; Kişisel Gelişim ve Profesyonel Yeterlilik konularına, bütünleşik biçimde yaklaşılmaktadır.    

Covid 19 Pandemisi, “Sağlık Ekibi‘nin Vazgeçilmez Üyesi” olan Eczacılar’ın, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri başta olmak üzere, hizmet verdikleri tüm alanlarda başarılı olmalarını sağlayacak “Kanıta Dayalı” bilgi ve becerilerini geliştiren Eczacılık Eğitimi’nin gerekliliğini açıkça göstermiştir. Bu bağlamda; siz Sevgili ve Değerli Öğrenci Eczacılarımız’ın Yaratıcı, Yenilikçi ve Yarışmacı kişiliklerinizi ortaya çıkaracak 5 Yıllık Eğitim Süreci’nde sizlerle birlikte olmanın heyecanını şimdiden yaşıyoruz.   

Sevgili ve Değerli Öğrenci Eczacılarımız,

Eczacılık Fakülteleri, yalnızca Toplum Eczacısı değil; daha geniş bir spektrumda, İlaç AR-GE’si,

İlaç Üretimi ve İlaç Kalite Yönetimi konularında da eğitim almış Eczacılar yetiştirmektedir. Dahası; Hastanelerde, Hekimlerle birlikte Hasta İlaç Tedavisi Planlaması yapabilecek Klinik Eczacılara da gereksinimini olduğu bilinci ile eğitimi  düzenlemektedir. GAÜ Eczacılık Fakültemiz, bu yaklaşımı kaliteli ve verimli biçimde yansıtan kuramsal ve uygulamalı Eğitim Programı’nı sizlerle paylaşmanın mutluğunu yaşamaktadır.

Eczacılık Mesleği; “Yaşam Kalitesi Esaslı”, “Hasta Merkezli” ve “Hasta Deneyimi Odaklı” bir dönüşüm sürecini yaşamaktadır. İlaçların ve İlaç Tedavisinin Güvenilirliği, Etkililiği ve Maliyet-Etkililiği, günümüz Eczacısı’nın görev çerçevesindedir. Artık; Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi de, 21. Yüzyıl Eczacısı’nın ilgi ve yükümlülük alanındadır. Eczacılık Uygulamaları’na yönelik Uzmanlık Alanları, giderek çeşitlenmektedir. GAÜ Eczacılık Fakültesi Ailesi olarak sizlere söz veriyoruz ki; hepinizi, bu bağlamda birer “Öncü Eczacı” olarak mezun edeceğiz.

Ülkemizde son birkaç yılda çok sayıda Eczacılık Fakültesi açılması nedeniyle, Eczacılık Meslek Bilimleri konularında Akademisyen yetersizliği yaşanmaktadır. Bu nedenle, söz konusu eksikliğin giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla; Fakültemiz’de, Farmasötik Bilimler Alanı’nda Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans (MSc) ve Doktora (PhD) Programları’nı başlatmayı hedefliyoruz.

Sevgili ve Değerli Öğrenci Eczacılarımız,

Eczacılık Bilimi’ni ve Çok Yönlü Uygulamaları’nı geliştireceğimiz ve daha sağlıklı yarınların oluşturulmasını birlikte başaracağımız inancıyla, sizlere tekrar “HOŞ GELDİNİZ” diyoruz.

Eminiz ki; her biriniz, Eczacılık Mesleği’nin Ufku’nu aydınlatan birer “Meşale” olacaksınız…

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