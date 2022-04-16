GAÜ Eczacılık Fakültesinden mezun adaylarına oryantasyon programı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından mezun olacak öğrencilere yönelik bir oryantasyon programı düzenlendi.

GAÜ Milenyum Kompleks’te düzenlenen ve Eczacılık Fakültesi’nin organize ettiği program kapsamında mezun adaylarına, GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Zerin Gürler tarafından mezuniyet aşamaları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Akademik kadronun yanı sıra öğrencilerin de katılım gösterdiği programa ilgi oldukça yoğun oldu.

Uluslararası ve Türk mezun adaylarına, mezuniyet işlemleri ve törenine yönelik bilgilerin aktarıldığı program kapsamında bir sunum gerçekleştiren Gürler, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.