GAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Yardımcı, 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turay Yardımcı “14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Yardımcı; “14 Mayıs 1839, Osmanlı İmparatorluğu’nda “Bilimsel Eczacılık Eğitimi’nin Başladığı Gün”dür. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de, ilk eczacılık sınıfının açıldığı tarihtir.

Bu yıl; COVID-19 Pandemisi nedeniyle, Toplum Eczacıları (Serbest Eczane Eczacıları) ve Hastane Eczacıları için çok özel bir dönem yaşanmaktadır. “Dünya Eczacıları Ailesi”nden birçok Kahraman Eczacı, SARS-CoV-2 Virüsü nedeniyle yaşamını yitirmişlerdir. Salgın savaşında, en ön cephede savaşırken “Meslek Şehidi” olan Eczacı Meslektaşlarımız’ı saygıyla ve minnetle anmak için; 14 Mayıs 2020 Perşembe Günü, saat 12.00’de “Bir Dakikalık Saygı Duruşu” yapılacaktır. Işıklarda, Huzurla Uyusunlar…

GAÜ Eczacılık Fakültemiz; Mayıs Ayı boyunca, özellikle “Bilişsel (Kognitif) Eczacılık Hizmetleri”ne odaklı “ECZACILIK MESLEĞİNDE YENİDEN MESLEKLEŞME” konusunu tartışmaya açacaktır. Bu konuda paydaşlar arasında görüş birliği sağlamak üzere, Öğrenci Eczacılarımız’ın da etkin katılımı ve katkısı ile, çevrimiçi iletişim teknolojileri üzerinden, bir dizi “e-görüş alış verişi” görüşmesinin yapılması planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.