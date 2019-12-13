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GAÜ dünyanın kapılarını Girne Koleji öğrencileri için açıyor

GAÜ kuruluşu olan Girne Koleji, 20 Aralık’ta gerçekleştirilecek lansman ile tanıtılacak

GAÜ dünyanın kapılarını Girne Koleji öğrencileri için açıyor

GAÜ kuruluşu olan Girne Koleji, 20 Aralık’ta gerçekleştirilecek lansman ile tanıtılacak

13 Aralık 2019 Cuma 16:14
GAÜ dünyanın kapılarını Girne Koleji öğrencileri için açıyor

KIBRIS’ın ilk üniversitesi olan ve 1985 yılında kurulan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), yükseköğretimde kutladığı 35. yılında; eğitimdeki yenilikçi duruşu ve dünya kimliğinde mezuniyet vizyonuyla Türkiye’de Girne Kolejlerini açıyor.

GAÜ kuruluşu olarak; güvenli eğitimi, başarı bilincini ve yabancı dilde etkili iletişimi merkezine alan Girne Koleji’nin lansmanı 20 Aralık Cuma günü, Türkiye ve KKTC'nin eğitim dünyasındaki öncü isimleri, GAÜ öğretim üyeleri, eğitim yatırımcıları, eğitim yazarları ve basının katılımıyla Kıbrıs'ta gerçekleşecek.

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GAÜ, 3 kıtada yer alan kampüsleri ve 135 farklı ülkeden gelen 20.000’ i aşkın öğrencisine yüksek standartta eğitim olanakları sunarken, akademik programlarına dünyadaki tanınmış akreditasyon kurumlarından onay alan dünyadaki sayılı üniversiteler arasındadır. Evrensel bir üniversite kimliğine sahip olan GAÜ, 200’ün üzerinde dünya üniversitesi ile yaptığı akademik işbirliği anlaşmaları, uzaktan eğitim ve yurt dışı eğitim programları ile öğrencilerine farklı seçenekler sunmasıyla da eğitimin kalitesinden ödün vermeden gelişmeye ve büyümeye devam eden seçkin bir eğitim kurumudur.

GAÜ, Kıbrıs'ta açtığı The American College ve The American Future College ile; anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim eğitimindeki başarısıyla da Kıbrıs'ın önde gelen eğitim markaları arasındadır. Özellikle yabancı dil eğitimine yönelik konsepti ile yeni dünya insanının başarı bilincine vurgu yapan Girne Koleji, anaokulundan lise mezuniyetine kadar tüm sınıf seviyelerinde 35 yıllık akademik bilgi birikimi ve deneyim getirmiş olduğu kalite güvencesinin önemine dikkat çekiyor.

Eğitimin bilimsel yönü için GAÜ ile organik bir okul - üniversite iş birliğine de imza atan Girne Koleji, özellikle GAÜ Eğitim Fakültesi ve Sürekli Eğitim Merkezi ile yaptığı çalışmalarla en az iki dil yetkinliği olan, çoklu dil seçenekleriyle iletişim kurabilen, dünyayı anlayan ve kendini dünyaya doğru ifade edebilen dünya insanı yetiştirmenin öneminin altını çiziyor.

''Dünyanın Kapıları Sana Açık'' sloganıyla uluslararası eğitim deneyimiyle eğitimcileri, aileleri ve öğrencileri uluslararası bir eğitim çatısı altından bir araya getirecek olan Girne Koleji, Türkiye'nin dört bir yanında fiziksel ve sosyal olanakları güçlü kampüslerin kurucularıyla franchising iş modelinde eğitim yatırımına imza atacak olup, Türkiye'de ve dünyada kolej-üniversite iş birliğinin en prestijli okul grubu olmaya hazır.

Son Güncelleme: 13.12.2019 17:50
Anahtar Kelimeler:
GaüGirne Koleji
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