GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümünden, kişisel yeteneklerini geliştirmek isteyenlere yönelik online eğitim

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk Bölümü ( DROY), Online Drama eğitimlerine başladı.

GAÜ’den yapılan açıklamada, alanında uzman ve tecrübeli GAÜ DROY eğitmenleri; Aysultan Özgür, Fisun Ataman, Açelya Bükülmez, Kurtuluş Altaylı, Ekin Karaböcek ve Alina Moraru tarafından, her yaşa uygun drama derslerinin başladığı, Online Drama dersleri ile; iletişim becerilerini geliştirmek, kendini ifade etmeyi öğrenmek, yaratıcılığını keşfetmek, analiz yeteneğini geliştirmek, hayal gücünün sınırlarını genişletmek, grup içinde var olma becerilerini artırmak isteyen, beden dilinin ve sözel ifadesinin olanaklarını geliştirmeyi hedefleyen herkesin bu eğitime beklediğini belirtildi.

GAÜ DROY Kurs Merkezi bünyesinde başlayacak olan; “Yaratıcı Yazarlık”, Yetişkinlerle Yaratıcı Drama”, “Gençlerle Yaratıcı Drama” ve “Çocuklarla Yaratıcı Drama” başlıklarında “Yaratıcı Drama” dersleri ile, okul öncesi öğrencilerinin; dinleme ve anlama becerilerini geliştirirken, kendilerini daha iyi ifade etme olanağı bulduğu açıklandı. Eğitime katılan kişilerin calışmalarda; yaratıcı düşünce, anlama ve çözümleme becerilerinin geliştiği, özgüvenin arttığını da ifade edilerek, Online eğitimlerine katılacak olan kişilerin bir yandan eğleneceğini, bir yandan da zamanda ve uzayda yeni boyutlar keşfederek analitik düşünme, sentez ve bağlantı kurma yeteneklerini geliştirebileceği ifade edildi.

Ayrıca, Drama Online eğitimlerinin kişilerde yaratıcılığı geliştirirken, kendini tanımanın ve ifade etmenin, bedenin ve sözün yepyeni yollarını bulmasını sağladığı, ifade olanaklarını oyunlarla geliştirerek, problem çözme becerilerini artırdığı ifade edildi. Kişilerin, Ritim ve doğaçlama çalışmalarıyla yepyeni kapılardan geçerek, bambaşka uzamlara açılma imkanı sağlayacağı da vurgulandı.

GAÜ Online Drama eğitimi alacak kişiler için, aile ve grup indirim imkanı olacağı belirttilen açıklamada, eğitimler ile ilgili ayrıntılı bilgi ve detaylara, 0548 830 0629 nolu telefona yada, GAÜ DROY Resmi Facebook yada Instagram sayfaları ile iletişime geçilerek ulaşılabileceği ifade edildi.