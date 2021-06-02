GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü yetenek sınavına başvurular başladı

Son Başvuru 23 Haziran

Konuyla ilgili GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden yapılan açıklamada, Tiyatro- Oyunculuk Ana Sanat Dalı Özel Yetenek Sınavına, KKTC Liselerinden mezun olan tüm öğrencilerin katılabileceği ve sınavın iki aşamada gerçekleşeceği belirtilirken, 23 Haziran 2021 Çarşamba günü 14:00’da gerçekleşecek sınav için başvuruların sınav tarihine kadar devam edeceği ifade edildi.

İki aşamada gerçekleşecek sınavlar ile ilgili yapılan açıklamada ise şunlara değinildi;

1. AŞAMA: Adaylar, bir komedi ve bir dram/tragedya olmak üzere iki tirad hazırlayacaktır. Adaydan ayrıca bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenebilir. Adaya karakterin analizi, seçtiği eser, yazarı, yazarın yaşadığı dönem ve diğer eserleri ile ilgili sorular sorulabilir. Doğaçlama ve temrinler yaptırılabilir.

2. AŞAMA: Müzik kulağı, beden koordinasyonu ve ritm duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilir. Adaydan bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenebilir. Adaylara genel kültür ve mesleki formasyon düzeylerini saptamaya yönelik sorular sorulur. Adaylar ayrıca, gerek duyulduğu takdirde, sınavda kendilerine jüri tarafından sınav günü verilecek bir kısa parçayı oynarlar.

GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü için %50’den %100’e kadar burs fırsatı

İki aşamada da başarılı olup kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrenciler 4 yıllık akademik eğitimlerini Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nde alacaklardır. GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulumuz, Yetenek sınavına giren aday öğrencilere başarılı oldukları taktirde; sınavda göstermiş oldukları başarı oranına göre %50 ila %100 burs alma olanağı sunmaktadır.

Başvuruda İstenilen Belgeler;

• Lise Diploması aslı ve fotokopisi.

• Başvuru formu (kayıtta fakülteden de alınabilir).

• Dört adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır).

• Nüfus Cüzdanı'nın aslı ve bir fotokopisi.

• Başvuru ücreti: 50 tl