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GAÜ Drama ve Oyunculuk bölümü öğrencilerinden “27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü” mesajı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk bölümü öğrencileri 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

28 Mart 2021 Pazar 15:18
GAÜ Drama ve Oyunculuk bölümü öğrencilerinden “27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü” mesajı
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GAÜ Drama ve Oyunculuk bölümü öğrencilerinin mesajı şu şekilde;

"Yüzyıllardır yaşadığımız bu dünyada, hangi dönemde, coğrafyada ve kültürde olursak olalaım ister tiyatrodan bahsedelim, ister müzik veya danstan “Sahne Sanatları”nın, insanları biraraya getirme gücü tartışılmaz biçimde ortaktır. 27 Mart Dünya Tiyatro günü de bu gücün alatını çizmek adına, 1961 yılından itibaren UNESCO tarafından kurulan ITI’nin (Internatıonal Theatre Institute) girişimiyle, bütün tiyatro topluluklarının kutladığı özel bir gün olmuştur. Tiyatro adına dünya genelinde edinilen bilgi ve deneyimin,  uygulamalı çalışmalara ait sonuçların paylaşılmasını sağlamak amacıyla kutlanan 27 Mart’ta, ulusal ya da uluslararası öneme sahip tiyatro insanların yüreğinden kaleme dökülen bildirilerin, tiyatro toplulukları tarafından o gün sahnelenecek oyun başlamadan önce  okunarak seyirciyle paylaşılması tüm dünyada gelenekselleşmiştir. 

Meraklı ve heyecanlı oyuncu adayları olarak içinden geçtiğimiz bu pandemi sürecinde

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seyirciden uzakta kutladığımız, sahneye çıkamadığımız ikinci 27 Mart'ı yaşıyoruz. Biraz mahsun hissetiğimiz şu zaman dilimi, hayatlarımıza geçici duraklar kondursa da tiyatronun gücüne duyduğumuz inancı, sahneye ve oyunculuğa dair düşüncelerimizi, hayalini kurduğumuz projeleri kesintiye uğratmadı. Varlığımızı sahne tozuyla yoğurarak anlamlandırma ve sahneye yansıtma çabamız sürecek. Başka insanların hayatlarına bir şekilde dokunabilme hedefinin peşini bırakmayacağız. Çünkü insanlık olarak işte tam da şimdi sanata ve kültüre en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönüm noktasındayız. Bir olmaya, birlik olmaya, iyileşmeye, yenilenmeye ve dönüşüme kucak açıyoruz. Biliyoruz ki; Tiyatro oyuncusu, izleyicisi ve tüm tiyatro çalışanları için ortak bir deneyim alanıdır. Tiyatro salonunun kalbi, nefesi, bütüncül bir uyum  içinde, sahnede kurulan yeni dünyaya can verir. Tiyatro bir süredir nefes alamıyor. Ölüyor mu?  Hayır! Tiyatronun yarattığı gizemli dünya ölmedi! Yüzyıllardır olduğu gibi gene yaşayacak, canlanacak. Bunu birlikte başaracağız. Çünkü anlatacak çok hikayemiz paylaşacak çok sözümüz var hala. Her bakışta yeni şeyler göreceğimiz, her adımda yenilikler bulacağımız bu gizemli yolculuğa dair heyecanımız, tutkumuz bizlerle beraber büyümeye devam ediyor. Çünkü tiyatro tıpkı hayat gibi bitmeyen bir serüven. Bu serüvene inanmamızı sağlayan, tutkumuzu ateşleyen hayata sonsuz teşekkür ediyoruz, tıpkı bazen adım atmamızı engellediği için teşekkür ettiğimiz gibi…

Dileriz ki; bu günler yaşamın kargaşası içinde kendi yolumuzu bulmak adına çabaladığımız, paylaşmaktan korkmadığımız, sahnede ve salonda birlikte olmanın ne kadar güçlü ve keyifli olduğunu iç geçirerek anımsadığımız son günler olsun. Evet belki bu akşam sahne üzerinde bulunamıyor, bir arada olmanın, bütünleşmenin o büyülü havasını soluyamıyoruz,  ama çok yakında özveriyle çalıştığımız, içinde yeniden varolacağımız, hayatlarımıza anlam katacak nice oyunlar oynayacağız. Bizim yolculuğumuz sizlerle yeniden biraraya geleceğimiz, seyirciyle buluşacağımız günlere duyduğumuz inançla devam ediyor.

Çünkü Yürekten biliyoruz ki; “Tiyatro İyileştirir.”

Tüm tiyatro insanlarının, tiyatro gönüllülerinin ve tiyatro severlerin Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. "

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