GAÜ Drama Ve Oyunculuk Bölümü öğrencileri, Uluslararası Festival’de boy gösterecek

Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk Bölümü, sahne yeteneklerini Uluslararası Tiyatro Festivalinde sergileyecek.