GAÜ Drama Ve Oyunculuk Bölümü öğrencileri, Uluslararası Festival’de boy gösterecek
Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk Bölümü, sahne yeteneklerini Uluslararası Tiyatro Festivalinde sergileyecek.GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü, N. J. Crisp’in yazdığı “Tehlikeli Saplantı” oyunuyla Bilkent Üniversitesi 8. Uluslararası Tiyatro Günleri’ne katılıyor. Bölümün üçüncü sınıf öğrencileri; Gözde Öner, Ekin Karaböcek ve Ahmet Serhat Artunç’un rol aldığı oyunun yönetmenliğini ise Osman Ateş üstleniyor. ABD, Çin, Kore, Makedonya, İran ve Türkiye’den oyunculuk bölümlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan festivalde, GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü 28 Haziran 2019 Cuma günü saat 16.00’da Bilkent Üniversitesi Oda Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.