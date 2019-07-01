GAÜ Denizcilik’ten, 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı mesajı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu Müdürü Dr. Bayram Ali Tavlayan, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı.

Tavlayan mesajında, tüm denizcilik öğrencileri ve denizcilere seslenerek, Kabotaj ve Denizcilik Bayramının 93. Yılını kutlamanın gururu ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Tavlayan Mesajının devamında ise şunları söyledi;

“Hiçbir zaman unutmamalıyız ki, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu genç Türkiye Cumhuriyetinin dünyaya ilan ettiği en değerli kanunlardan biri, Cumhuriyet aydınlanmasının bir ürünüdür. Bu kanun,

Kurtuluş Savaşının denizlerdeki devamı ve Mavi Vatanın tüm dünyaya ilan edilmesidir; denizlere yönelik farkındalığın artmasına ve denizlerde yatan milli menfaatlerimizin değerinin anlaşılmasına olanak sağlamıştır. Bugün, dünyanın herhangi bir ülkesine rahatlıkla gidebiliyor, denizlerde özgürce bayrağımızı dalgalandırabiliyor ve saygıyla karşılanabiliyorsak bunu Cumhuriyete borçlu olduğumuzu unutmamamız gerekir.

Son zamanlarda başta Doğu Akdeniz olmak üzere çevre denizlerimizde önemli gelişmelere tanık olmaktayız. Mavi Vatan sınırları içinde, gerek taşımacılık ve deniz ticareti gerekse deniz alanları ve deniz altındaki canlı ve cansız kaynaklarımızdan elde edilecek her türlü kazanımı gelecek nesillere bırakmak zorunda olduğumuz bilinciyle yaşanan gelişmeleri dikkatle takip etmeliyiz.

2019 yılında dünya deniz ticaret filosu yaklaşık 1,8 milyar DWT ’a ulaşmıştır. Dünya deniz ticaret hacmi de 2019 yılında yaklaşık 12 milyar tona ulaşması beklenmektedir. Bir denizci ülke olarak Türkiye’nin bu büyüklükteki pastadan daha fazla pay alması hedefimizdir. GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu olarak dünya deniz ticaretindeki gelişmeleri takip ediyor ve Mavi Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunması hususunda emin adımlarla ilerliyoruz. Mezunlarımızın dünya denizlerinde olması bize gurur veriyor.

1 Temmuz 2019 Kabotaj ve Denizcilik Bayramımız kutlu olsun.

Hep Beraber Viya Böyle….”

Ayrıca, GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu Akademisyenleri ve öğrencleri, 1 temmuz Denizcillik ve Kabotaj Bayramı Dolayısıyla, Girne Atatürk Büstü’nde düzenlenen törene katılarak, çelenk bıraktı.