GAÜ Denizcilik Yüksekokulu Mezunu Şen, önemli bir şirkette ilk türk kadın zabiti olarak göreve başladı

GAÜ 2020 yılı mezunu Aslı Şen, Türkiye'nin en büyük denizcilik şirketi olan Arkas'ta 4. Kaptan olarak attığı ilk kontratın sonrasında, kruvaziyer sektörüne sevk etme kararı aldı. Dünyanın en büyük kruvaziyer şirketi olan Carnival Cruise Line'ın Carnival Breeze isimli gemisinde 3. kaptan olarak işe başladı. Şen şirketin ilk Türk kadın zabiti olarak GAÜ’de gurur kaynağı oldu.

Şen yaptığı açıklamada, “306 metrelik, 3500 yolcu ve 1500 personel taşıyan bu gemi ile Amerika'nın Texas eyaletindeki Galveston Limanı'ndan hareketle Meksika'nın Progreso, Cozumel, Cosya Maya gibi limanlarını ziyaret ediyor ve Karayipler'de seyir yapıyoruz. Umarım okulumun mezunlarına ve ülkemin diğer zabitlerine yol açabilirim. Öğrenciliğim boyunca gösterdiğiniz özveri ve verdiğiniz destek için çokça teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.