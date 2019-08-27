GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu, öğrencilerine dünyanın bütün denizlerinde çalışma imkanı sunuyor

Babaoğlu, “GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Kaliteli Akademisyen Kadrosu ile Fark Yaratıyor”

Girne Amerikan Üniversitesi’nin ayrıcalıklarından bahseden Babaoğlu, yeniliklere açık olan bir üniversitede çalışmanın memnuniyetini dile getirdi. Babaoğlu, “GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu olarak kaliteli akademisyen kadromuz ile fark yaratmaya devam ediyoruz. Ayrıca öğrencilerimize sağladığımız avantajlarla, mesleki anlamda tam donanımlı olarak yetiştiriyoruz” dedi.

Babaoğlu, “GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu olarak tamamı İngilizce uygulanan müfredat ile öğrencilerimize dünyanın bütün denizlerinde dolaşma imkanı sağlıyoruz.

“Yüksek Okulumuzun efsaneleşen ilk Müdürü rahmetli Efdal Safel’in bıraktığı yerden bayrağı devralan Uzak Yol Kaptanı Dr. Bayram Ali Tavlayan önderliğinde öncelikle, yüksekokulumuzun yanı sıra, Denizcilik Fakültesinin kurulum aşamasında sona yaklaştık. Yüksekokulumuz Makine İşletme Mühendisliği ile artık üç bölümlü. Bölümümüze önümüzdeki yıldan itibaren öğrenci almaya başlayacağız. Başta, modern makina simülatör ve laboratuvarlarıyla yeni bölümümüz çağın gerektirdiği seviyede eğitim verecektir” dedi.

GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu gelişmeleri hakkında açıklamalarda bulunan Kapt. Orhan Babaoğlu; “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız okul bandosu projesini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Okul bandomuz, değerli öğretim elemanımız Dr. Elizabeth Bengil önderliğinde hepsi de gönüllü genç denizciler ile ilk gösterisini 12 Ekim günü üniversitemiz yeni eğitim yılı açılış töreninde gerçekleştirdi ve büyük beğeni topladı. Hedefimiz bandomuzu, senfonik nefesli çalgılar ile daha da geliştirip Kıbrıs çapında gösteriler ile adımızı duyurmaktır’’ ifadelerini kullandı.

Babaoğlu; Girne Amerikan Üniversitesi’nin, Girne’nin bir sembolü olduğunu belirterek, ‘Çok iyi konumlanmış, isim yapmış ve Kıbrıs toplumunda yer edinmiş bir kurumuz. Biz bu büyük kurumun bir parçası olmaktan gurur duyuyor ve bu yılın temasına uygun olarak önce yüksek okulumuzun sonra da üniversitemizin sürdürülebilir bir başarı hikayesi olmasını istiyoruz. Başarının sürdürülmesinde ilk şart, gelişmelere açık olmaktır. Daha önce de söylediğim gibi; ben gelişmeye açık pek çok alan gördüğüm için buradayım. Bu kapsamda örneğin, bu yıl hayata geçirilen Öğrenci Dekanlığı son derece önemli ve doğru bir adım’ dedi.