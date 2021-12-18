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GAÜ Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksek Okulu kariyer günleri düzenledi

18 Aralık 2021 Cumartesi 18:09
GAÜ Denizcilik Ve Ulaştırma Yüksek Okulu kariyer günleri düzenledi

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu’nun düzenlediği Denizcilik Kariyer Günü yoğun katılımla gerçekleşti.

GAÜ Milenyum Kompleks’te gerçekleşen Denizcilik Kariyer Günlerine, YA SA Tanker Personel Müdürü Merter Yavaş ve YA SA Kuruyük Personel Müdürü Yardımcısı Ramiz Ustamehmetoğlu katıldı.

Kariyer günleri kapsamında şirket tanıtımı ve stajyer alımı hakkında bilgi verilirken, GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu öğrencileri gelişen ve gelişmeye devam edecek olan gemi filo yapısı konularında bilgilendirildi.

YA SA Tanker Personel Müdürü Merter Yavaş ile YA SA Kuruyük Personel Müdürü Yardımcısı Ramiz Ustamehmetoğlu’nun gerçekleştirdiği denizcilik tanıtımının ardından öğrencilerin merak ettikleri konulardaki sorularını yanıtlayarak, denizcilik ve lojistik hakkında detaylı bilgi aktardılar.

GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu öğrencilerinin yoğun ilgisinden dolayı mutlu olduklarını belirten Yavaş ve Ustamehmetoğlu, öğrencilerinin staj alımı için olanaklardan bahsederek, gelişmiş ve gelişmeye devam edecek olan YA SA firmasının filo yapısını da aktardılar.

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