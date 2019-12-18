GAÜ Denizcilik öğrencileri, sektörün profesyonelleri ile biraraya geldi

‘Kariyer Günleri’ne katılan sektör temsilcileri öğrencilerle tecrübelerini paylaşıp, öğrencilerin sorularını cevapladılar.



Panellerde konuşmacılar, sektördeki son gelişmeleri, deniz taşımacılığına yönelik planlama ve kendi deneyimlerini içeren bilgileri aktardı.

GAÜ Denizcilik Kulübü'nün düzenlediği “Güz dönemi Kariyer Günleri”nde denizcilik öğrencilerinin stajyer alımlarında aranılan özelliklerden ve kalifiye eleman eksikliği hakkındaki konulara da değinildi.

9 Aralık Pazartesi günü başlayan ilk oturumda, Borealis Denizcilik Personel Müdürü Mehmet Emre Yalçın, Boden Denizcilik Personel Müdürü Murat Şahin, Rana Denizcilik Personel Müdürü Süleyman Konut, Aries Denizcilik Genel Müdürü Rahmi Aykaç ve Xone Superyacht Group Kurucusu Uzak Yol Kaptanı Levent Baktır konuşmacı olarak panele katıldılar.



Katılımcılar öğrencilere İngilizce’nin yanında bir yabancı dil daha öğrenmeleri gerektiğini belirterek, meslekte çok yönlü, disipline yatkın ve vizyon sahibi kişiler olmalarının önemini vurguladılar.



10 Aralık Salı günü yapılan 2. gün oturumuna, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Genel Müdürü Kpt. Yusuf Burak ve Arkas Holding Adaport Operasyon Müdürü Önder Yılmaz öğrencilere deniz emniyeti hakkında bilgiler vererek öğrencilerin merak ettikleri soruları cevapladılar.





11 Aralık Çarşamba 3. Gün katılım gösteren, Girne Liman Başkanı Ahmet Beyoğlu, MSC MedLog Logistic Shipping Personel Müdürü Merter Yavaş,Medlog Logistic Shipping Uzakyol Vardiya Zabiti ve GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu mezunu Damla Aydoğdu, Türk vatandaşlarının vize sorunu da karşı karşıya kaldığının önemli bir sorun olduğunu belirten katılımcılar, GAÜ Mezunu olup bir çok firmada çalışan zabitlerin nitelikli ve sektördeki kaliteli personel olduklarını belirterek, meslek sevgisi yanında aldıkları iyi eğitimin sayesinde bu seviye oluştuğunu ve stajların da doğru yerlerde yaparak öğrencilerin kendilerini daha çok geliştirebileceklerinden bahsettiler.12 Aralık Perşembe 4. Gün, Alesta Denizcilik adına Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisi Cihangir Soydemır,Aydın Aydınç ve GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın ve Yunus E. Aşkın Staj için yapılan başvuruların, olumlu şekilde gerçekleşmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtirken. Stajda, yabancı dil çok önemli olduğunu ve GAÜ’de yabancı dil ihtiyacının en sağlıklı şekilde karşıladığını düşündüklerini ifade ettiler.13 Aralık Cuma 5. gün son oturumda, Yasa Denizcilik adına Kpt. Muammer Bıçakçı, Yasa Tanker Personel Müdürü Göktan Gökalp, Yasa Kuru Yük Personel Müdürü Fatih Ertan, Kıran Denizcilik adına İnsan Kaynakları Müdürü Fatma Türkyılmaz, Tolga Küçükceran , Kıran Denizcilik Operasyon Departmanı Müdürü Sayın Yaşar Biber ve Argemon Survey adına Asuman Dere öğrencilere staj konusunda kısıtlı kontenjanın bulunduğunu ve öğrencilerin bu durumdan mağdur olduklarını ama denizcilik alanında kendilerini geliştirmek isteyenlere her zaman destek olacaklarını belirttiler.

Kariyer Günleri ile ilgili açıklamalarda bulunan GAU Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Müdürü Dr. Bayram Ali Tavlayan ; “Güz kariyer günlerinin temel amacı denizcilik alanında faaliyet gösteren şirketlerle öğrencilerimizi bir araya getirmek, bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamaktır. Öğrencilerde özellikle çalışma imkânları ve de gelecekle ilgili merak ettikleri soruları şirket yetkilileri ile paylaşma imkânı buldular” ifadelerini kullandı.



GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Güverte Bölümü Simülasyon Merkezleri Koordinatörü Uzak Yol Kaptanı Hançer Çakıroğlu açıklamalarında; “Kariyer Günleri öğrenciler için çok önemli bir etkinlik. Çünkü denizcilik firmalarının çoğunlukla İstanbul ve İzmir’de bulunmaları ve firmaların iş yoğunluğundan ötürü görmekte zorlandıkları, aynı şekilde öğrencilerinde uzakta oldukları için çok sık gidip firmalarla görüşemedikleri için bu tür etkinliklerle öğrencileri ve firmaların biraraya gelmesi her iki taraf açısından büyük bir avantaj” ifadelerinde bulundu.

