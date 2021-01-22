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GAÜ denizcilik öğrencileri, sektör paydaşlarıyla buluştu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Güz Dönemi Kariyer Günleri geçtiğimiz günlerde online olarak gerçekleşti.

22 Ocak 2021 Cuma 16:02
GAÜ denizcilik öğrencileri, sektör paydaşlarıyla buluştu
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Güz Dönemi Kariyer Günleri geçtiğimiz günlerde online olarak gerçekleşti.

GAÜ Denizcilik Kulübü üyelerinin titiz, gayretli çalışmaları ve Makine İşletme Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisi Behrem Küçükkirman’ın sunuculuğuyla “online” olarak gerçekleştirilen buluşmada, öğrenciler Denizcilik Sektöründe öncü firmaların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Omikron, Virgin Voyages ve Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği’nden üst düzey yöneticilerin katıldığı oturumlarda öğrenciler kariyer bilincini oluşturmak, sektörle ilgili bakış açısı kazandırmak, öğrencilerin staj için doğru tercihler yapmasını sağlamak, ufuklarını açmak, vizyonlarını genişletmek amacıyla ve böylelikle mezuniyet sonrasında daha sağlıklı tercihler yapabilmeleri yönünde tavsiyelerde bulunuldu.

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Omikron firmasından katılan Burak Şermet (Director) ve Eda Kefeli (SeniorCrewOperator),şirket olarak tamamen kaliteli İnsan Kaynakları Yönetimi ve Eğitim Hizmetleri sunmaya odaklandıklarını belirterek, Epsilon Omikron’un Türkiye’de kurulmasının amacının kaliteli Türk zabitlerine insan kaynağı yönetimi yapmak ve Türk armatörlerini sahip oldukları insan kaynaklarından faydalandırarak bu konudaki ihtiyaçlarına cevap vermek olduğunu vurgulamışlardır. Yabancı firmalarda staj yapmak ve çalışmak isteyen genç zabit adaylarına İngilizce'nin önemi belirtilmiş ve okulumuzun eğitim dilin İngilizce olmasının önemli bir avantaj sağladığı ifade edildi.

Personel alımı aşamasının en uygun başvuru zamanı, aranan özellikler, şirketin yapmış olduğu testler ve karşılıklı görüşme usullerine yönelik sorulara içtenlikle cevap verilmiştir.

Virgin Voyages şirketinde İkinci Mühendis olarak görev yapan Hakan Sinay, dünyada önemli bir yeri ve geleceği olan Cruise gemilerindeki iş imkanlarına farklı bir bakış açısı getiren oturumda, öğrencilerimize öncelikle iletişim becerisi, denizcilik örf ve adetlerinin önemi ve takım çalışması konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. İngilizcenin yanı sıra başta İtalyanca olmak üzere ikinci bir dilin avantaları ile kişisel becerilerin öneminin iş görüşmelerinde etkili olduğu vurgulanmıştır.

Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Genel Sekreteri Kılavuz Kaptan Zafer Akbulut, yapmış olduğu konuşmasında deniz sevgisi ve denizciliğin öneminin yanı sıra Kılavuz Kaptanlık görevinin meslekte ulaşılabilecek en üst seviyelerden biri olduğunu vurgulamış ve pandemi döneminde diğer ulaştırma sistemlerinde sıkıntı yaşanırken deniz taşımacılığının artarak devam ettiğini ifade etmiştir.

Görev zamanı günde 30 civarında gemiye çıkarak kılavuzluk hizmeti verdiğini ifade eden Akbulut, limanlarımızı ziyaret eden yabancı gemilere ilk çıkan Türk personel olarak Kılavuz Kaptanlık verdiklerini, hizmetin kalitesinin yanı sıra, getirdiği sorumlulukların önemini vurgulamıştır. Genç Zabit adaylarına ilk karşılamada yapılması gereken usuller ve ülkemizi temsil konusunda tavsiyelerde bulunmuştur.

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