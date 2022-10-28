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GAÜ'den muhteşem "Welcome Party" kutlaması

28 Ekim 2022 Cuma 14:05
GAÜ'den muhteşem "Welcome Party" kutlaması

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), geleneksel “Welcome Party”de yeni gelen öğrencilerine coşku dolu bir eğlenceyle kucak açtı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2022- 2023 Akademik yılı oryantasyon haftası kapsamında düzenlenen geleneksel “Welcome Party”de yeni gelen öğrencilerle buluştu.
Perşembe gecesi GAÜ kampüs alanında gerçekleşen partide ülkemizin sevilen djleri ve grupları muhteşem performansları ile öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı. Kıbrıs Türk kültürünün yöresel halk oyunlarının sergilendiği gecede ülkemize gelen öğrencilere KKTC’yi yakından tanıma imkanı sunuldu. Djlerin setleri ve ülkemizin sevilen guruplarının şarkıları eşliğinde keyifli bir parti geçiren öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.

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