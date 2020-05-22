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GAÜ'den 35. yılında KKTC vatandaşlarına özel 1800 euro'ya master fırsatı

22 Mayıs 2020 Cuma 16:29
GAÜ'den 35. yılında KKTC vatandaşlarına özel 1800 euro'ya master fırsatı
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GAÜ'NÜN 35. YILINDA SUNMUŞ OLDUĞU ÖZEL FİYATLI MASTER VE DOKTORA PROGRAMLARINA SON BAŞVURU 5 HAZİRAN

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yükseköğretimde kutladığı 35. yılı dolayısıyla, KKTC'ye özel Master ve Doktora programlarında büyük indirim fırsatı sunuyor.

“Liderlik Hikayenle Dünyayı Değiştir” sloganı ile hızla büyümeye devam eden GAÜ, KKTC'ye özel sunmuş olduğu indirim ile, akademik kariyer yapmak isteyenlere büyük fırsat tanıyor. 

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada; YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve dünyanın önde gelen diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından onaylı 44 Master ve 15 Doktora programı için; KKTC vatandaşlarına özel indirim fırsatı  sunulduğu belirtildi.

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GAÜ'nün; özellikle Sağlık Yönetimi Master programı ile, Türkiye'deki en başarılı üniversiteler kategorisinde  yer alan tek isim olduğu, dünya sıralamasında ise 95'inci sırada yer aldığı ifade edildi. Diğer yandan; Bir KKTC Üniversitesi olarak GAÜ'nün, Ortadoğu ve Orta Asya'daki 'Ekonomi Yüksek Lisans Eğitimi' dalında da Türkiye'nin en iyi 5 üniversitesi arasına girme başarısını gösterdiği vurgulandı.

Akademik platform ve çevrelerin görüşleri, fakülte-öğrenci oranı, fakülte başına alınan atıf, sektörler ve işveren görüşleri, GAÜ'nün açık ara elinde bulundurduğu "uluslararası öğrenci-personel" oranları gibi veriler bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda; Girne Amerikan Üniversitesi, "Construction Management" alanında ise, dereceye giren 2 Türk Üniversitesi arasından; 78'inci sırada yer alıyor.

Özel İndirim Fırsatları ile Başvurular Başladı

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde bulunan 44 Master programı için 2020 yaz dönemi kayıtlarında 1800 Euro (tüm program), 15 Doktora programı için ise 2020 Güz dönemi kayıtlarına özel ücretin 5000 Euro ( tüm program) olduğu ifade edildi.

Son Başvuru 5 Haziran Cuma

Son başvuru tarihinin 5 Haziran 2020 Cuma olduğu ifade edilen açıklamada, aday öğrencilerin, www.gau.edu.tr ve graduate.gau.edu.tr web adreslerinden ayrıntılı bilgi alınabileceği, başvuru işlemlerinin ise bilgi@gau.edu.tr mail adresi üzerinden yürütülebileceği bildirildi.

Son Güncelleme: 22.05.2020 16:33
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