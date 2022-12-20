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GAÜ değerlerini unutmuyor

Prof. Dr. Aykut Toros kendi adını taşıyan dershanesi önünde anıldı

20 Aralık 2022 Salı 23:45
GAÜ değerlerini unutmuyor

Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nin 2016-2018 Aralık döneminde Dekanlığını yapan ve Aralık 2018’de kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan Merhum Prof. Dr. Aykut Toros Technopark binasında kendi adını taşıyan dershane önünde anıldı.

Technopark fuaye alanında toplanan akademisyen ve öğrenciler Prof. Dr. Aykut Toros hakkında konuşmalar yaparak aziz ruhunu tekrar yad etti. Siyasal Bilimler Fakültesi akademisyeni Yrd. Doç.Dr. M. Sadık Akyar tarafından koordine edilen törende yapılan konuşmalarda; Prof. Dr. Toros’un akademik yaşamının başarıları, mütevaziliği, yardımseverliği, hem siyasal bilimler hem de GAÜ’ne yaptığı katkılar belirtilmiştir. Törende Prof.Dr. Toros’un çok sevdiği, üzerine notlarını aldığı ve şu anda adına taşıyan dershanenin girişine asılarak muhafaza edilen “Kellam Tahtası” üzerindeki notları tekrar incelendi. Konuşmalar esnasında Prof.Dr. Toros’un bazen bir baba, ağabey bazen de bir arkadaş olduğu mesai arkadaşları tarafından özlemle dile getirildi. Havanın açık ve görüşün uygun olduğu durumlarda “Toroslar Bugün Çok Yakın” dendiğinde kendisi tarafından “Çocuklar! Toros Size Her Zaman Yakın” latifesi tekrar dile getirilmiştir. Çok sevdiği ve O’nun döneminde okuyan öğrenciler de Prof.Dr. Toros’u saygı ve sevgiyle yad etmişlerdir. Öğrenciler ayrıca kendilerine ve üniversiteye hizmetleri olan insanların bu şekilde anılmasının çok özel olduğunu, ahde vefa göstermenin önemli olduğunu belirtti.

Törene Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Toros’un yakın arkadaşları Prof. Dr. Mehmet Aslan, Prof.Dr. Sermin Külahoğlu,  Siyasal Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. M. Sadık Akyar, Yrd.Doç.Dr. Enver Gülseven, Yrd.Doç.Dr. Ersoy Önder, Yrd.Doç.Dr. Hasibe Şahoğlu, Denizcilik Yüksek Okulu’ndan Uzak Yol Kpt. Dr. Bayram Ali Tavlayan, Uzak Yol Kpt. Dr. Hançer Çakıroğlu, İletişim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ümmü Altan Bayraktar, GAÜSEM Direktörü Celal Sakka ile öğrenciler katılım gösterdi. Yapılan tören, eşi Bengi Toros’a telefon ile canlı olarak iletildi.. Bengi Toros yapılan anma töreni nedeniyle hem Siyasal Bilimler Fakültesi hem de GAÜ yönetimine teşekkürlerini iletti. Anma töreni nedeniyle Prof. Dr. Toros’un ruhuna dualar okunmuş ve tören alkışlar ile sona erdi.

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