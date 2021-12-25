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GAÜ'de Mücadele ve Şehitler Haftası töreni düzenlendi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla tören düzenleyerek şehitleri andı.

25 Aralık 2021 Cumartesi 14:10
GAÜ'de Mücadele ve Şehitler Haftası töreni düzenlendi

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, törene;  Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve bazı milletvekilleri de  katıldı.

GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de gerçekleşen törende konuşan  GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, bilinen ve bilinmeyen çok sayıda şehit olduğuna dikkat çekti ve “Var olmamızda büyük önem arz eden şehitlerimizi saygı ve minnet ile anıyorum” dedi.

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Eko-Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren de törende yaptığı konuşmada;  Kıbrıs Türk Halkının 1571 yılından bu yana Kıbrıs adasındaki varoluş mücadelesini şerefle ve onurla bugüne kadar devam ettirdiğini kaydetti.

Planlı soykırımlarda hayatını kaybeden şehitleri unutmadıklarını söyleyen Erden, tüm şehitlere rahmet diledi.

Tören sonunda GAÜ Rektörü Ali Haydar tarafından plaket takdimi ve  ardından  ‘Mücadelenin Çocukları’ adlı belgesel gösterimi yapıldı. Ayşegül Zaim’in okuduğu türkülerle tören sona erdi.

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Son Güncelleme: 25.12.2021 15:10
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