GAÜ'de Halkın Sesi konuşuldu

Halkın Sesi Gazetesinin 80’inci yılı: Dr. Fazıl KÜÇÜK Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Kurucu Rektörü, Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar himayelerinde gerçekleşti.

GAU Ana sponsorluğunda, GAU İletişim Fakültesi ve Eğitim Fakültesi iş birliği ile hazırlanan program, Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Türk Birliği Dayanışma Derneği, Eko Avrasya Vakfı, Azerbaycan- Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ve BRTK’nın destekleriyle düzenlendi. Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

GAÜ İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’in hazırladığı “ 80. Yıla Vurulan Mühür: Halkın Sesi Belgesel” sunumuyla dönemin şartları, Dr. Fazıl Küçük’ün hayatı ve başarıları aktarıldı.

SAYGILI: “NİCE 80 YILLARA HALKIN SESİ”

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, kongreyi düzenleyen GAÜ İletişim Fakültesi, Türk Birliği Dayanışma Derneği, EKO Avrasya Vakfı ve Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti adına açılış konuşması gerçekleştirdi. “Girne Amerikan Üniversitesi’nin destekleri ve İletişim Fakültesi aracılığı ve BRTK’nın özel desteği ile tarihimize imza atıyoruz” ifadelerine yer veren Saygılı Halkın Sesi gazetesine nice 80 yıllar diledi. Saygılı, tarihe iz bırakan Halkın Sesi’nin geçmişte olduğu gibi günümüze ve gençlere katkı sağlamaya devam edeceğini vurgulayarak programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AKPINAR: “HER ANINI KIBRIS TÜRKÜ’NE ADAMIŞ BİR LİDER”

GAÜ İletişim ve Eğitim Fakültelerinin organize ettiği değer bütünlüğü olan kongrede bulunmaktan gururu duyduğunu belirten Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü, DP Genel Sekreteri ve DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, “Kıbrıs Türkü’nün hürriyet mücadelesine ve Kıbrıs Türkü’ne hizmet için kendini adamış yüce bir hayat. Dr. Fazıl Küçük, tüm dünyaya kendini anlatmaya çalışan bir halkın liderliğini kazandı. Kıbrıs Türk halkının varlığını, görünürlüğünü arttırabilmesi, sesini tüm dünyaya duyurabilmesi, Kıbrıs Türk halkının kendini ilgilendiren tüm meselelerden haberdar olabilmesi için 36’ncı yaş gününde Halkın Sesi Gazetesi’ni, halkına armağan etmiştir. Kıbrıs Türk halkının kendini bir azınlık olarak görmemesi, düşünen, ileten ve bu topraklarda söz hakkı olan eşit Kıbrıslılar olduğuna olan inancı ile bir toplum bilincine ulaşmamız için her anını adamış bir toplum lideridir. Kendilerini sonsuz saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

AKPINAR: “FAZIL KÜÇÜK TOPLUMUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ EN BAŞARILI TOPLUM LİDERİ”

Akpınar Pastanelerinin de 87 yaşında olduğuna dikkat çeken Akpınar, “Bu coğrafyada Kıbrıslı Türklerin neslinden nesile aktarabileceği kurum ve değerleri bir elin parmakları kadar azdır. Ne yazık ki korumayı başarabilmek çok meşakkatli bir iştir. Ayakta kalabilmeyi başaran değerlerimizin yeni nesillere aktarılabilmesi için gerekli desteği her zaman veremiyoruz. Halkın Sesi’nin bu başarısı bu nedenle çok manidardır. Kendinden önce yayın hayatında var olan Söz Gazetesi’nin yayın hayatına son vermesiyle Kıbrıs Türk halkının haberlerden yoksun kalışına sessiz kalamamış doktorluğu yanında Halkın Sesi Gazetesi’ni de yayına çıkararak Kıbrıs Türk halkını aydınlatmak için gayret sarf etmiştir. Dr. Fazıl Küçük toplumumuzun yetiştirdiği en başarılı toplum lideri olması yanında en başarılı girişimcilerden de biridir. Halkın Sesi Gazetesi Cumhuriyetimizin ilk 39 yılına şahit olduğu gibi Kıbrıslı Türklerin o zor mücadele yıllarında da varlığını korumayı başarmıştır. Dr. Küçük’ün kuruluşunda önemli bir rol oynadığı önümüzdeki hafta 39’uncu yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimizin geleceğini de düşündüğümüz bu günlerde benim aklımda hep şu soru var, Yarına ne bırakıyoruz? Kıbrıs Türk halkının geleceğe bırakabileceği başarı hikayelerine ihtiyacı vardır” ifadelerine yer verdi.

KÜÇÜK: “HALKIN SESİ YALNIZ SİYASİ DEĞİL HER YÖNDEN İNSANLARIN YAŞAMINI ETKİLEDİ”

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, konuşmasında o dönemlerde okuma yazma oranın düşük kırsal kesimde Türkçe bilen insanların az olduğuna dikkat çekerek, “Barışçıl bir şekilde Rumların ilhak ve bağımsızlık istekleri vardı İşte Halkın Sesi bu girişimlere ve icraatlar karşı mücadele vermek zorunda kaldı. Sömürge idaresi Halkın Sesi’nin bir güç olduğunun idrakine varmıştı. Halkın Sesi yalnız siyasi değil her yönden insanların yaşamını etkilemiştir. Kıbrıs tarihi bizimle yazıldı ve yazılmaya da devam ediyor” ifadelerini kullandı.

GÜNAY: “DÖNEMİN ŞARTLARINDA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI”

GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umay Türkeş Günay ise, Türk toplumunun önemli lideri Fazıl Küçük’ün kurmuş olduğu Halkın Sesi Gazetesi’nin 1940’lı yıllarda Kıbrıs Türk toplumunun bulunduğu şartlar ve dönemin teknolojisi ile büyük bir başarıya imza attıklarını kaydetti. Günay, “Haberleşme ve iletişimin en önemli politikaların belirlenmesinde ve geniş kitlelerin bilgilendirilmesinde en önemli araçlardan biri gazetelerdi. Bu bakımdan rahmetli Dr. Fazıl Küçük liderimizin kurduğu bu gazetenin öncü ve çağdaş bir girişimcilerdendir. Kıbrıs Türk halkı Halkın Sesi gazetesi ile izolasyonları delmeyi başardı” dedi.

TUĞRUL: “MÜCADELE DELİCESİNE BİR FEDAKÂRLIKTIR”

Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve diğer ülkelerden gelen misafirler adına konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. İsmail Tuğrul, “Milli mücadele veren bir ailenin evladı olarak mücadelenin ne olduğunu çok iyi bilirim. Dr. Fazıl Küçük ’ün en zor şartlarda bu hareketi başlatması ve toplumu Halkın Sesi Gazetesi’nde bir araya getirmesi, Kıbrıs Türk toplumunu Halkın Sesi Gazetesi aracılığı ile Kıbrıs’ımızı bağımsız bir devlet olarak dimdik ayakta tuttu. Burada yaşanan haksızlıklar belki de Türk dünyasında yaşanan meselelerden sadece biri. Mücadele delicesine fedakârlıktır. Rahatınızı, malı mülkü ailenizi bir kenara bırakarak halkınızın dimdik ayakta durup bağımsız olması için her şeyinizden vazgeçiyorsunuz. Bu çok önemli bir mesele. Kıbrıs Türklerinin bu mücadelesinde biz de çok büyük bir heyecan yaşamıştık. Acaba bir gün Türkiye bizi de mi kurtaracak diye düşüncelerimiz vardı” şeklinde konuştu.

İBRAHİM: “LİDERLERİMİZİ ANLADIĞIMIZ TAKTİRDE GELECEĞE DE EMİN ADIMLARLA İLERLEYEBİLİRİZ”

Kuzey Makedonya Milletvekili Enes İbrahim ise, “Liderlerimizi sadece ölüm yıl dönümlerinde değil her zaman anmalıyız. Anarken de liderlerimizi kesinlikle anlamamız gerektiğine inanan bir siyasetçiyim. Liderlerimizi anladığımız taktirde geleceğe de kesinlikle daha emin adımlarla ilerleyebiliriz. Her ne kadar coğrafi olarak uzak olsak da gönlümüz birdir. Aynı hedefler üzerinde dünde birleştik bugünde biriz yarın da bir olmamız gerektiğine inanmaktayız. Tarihte de günümüzde de bizi bizden uzaklaştırtmak isteyenler vardı var olacaktır. Bizi birleştiren inanç bizi ayrıştırmak isteyen inançlardan çok daha güçlüdür” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların sonrasında plaket takdimi gerçekleşti. GAU Kurucu Rektörü, DP Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar, Eko Avrasya Vakfı Başkanı Hikmet Eren, BRTK Müdüresi Meryem Özkurt, Dr. Fazıl Küçük Derneği Başkanı Mehmet Küçük, Türk- Bir Başkanı adına Doç. Dr. Melahat Arıklı, ve Azerbaycan Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu’nun plaketlerini almasının ardından programda ikinci oturuma geçildi. GAÜ İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Muharrem Özdemir moderatörlüğünde panel gerçekleştirildi.