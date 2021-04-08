GAÜ Coffee Talks etkinliği alanında uzman girişimci konukları ile online olarak gerçekleşti

GAÜ TC. Marketing Koordinatörü Simge Erdal moderatörlüğünde, “Başarılı Yöneticiler İle Girişimcilik Ekosistemi” konusunun işlendiği etkinliğe, Piksel Akademi Kurucusu Emrah Kozan, ikas.com ve Mugo Kurucusu Mustafa Namoğlu, NavlunGo Kurucusu İsa Korkmaz katılım gösterdi.

Profesyonel iş hayatı ve Piksel Akademi ve PikselArt'ın kuruluş aşaması hakkında açıklamalarda bulunan Emrah Kozan; “Profesyonel yaşamıma web grafik tasarımı eğitimi alarak başladım. Sektörde ara yüz tasarımı, web tasarım ve Apple eğitimleri konusunda danışman olarak yer aldım. Piksel butik bir bilişim uzmanlığı eğitimi veren bir bilişim akamdesi iken yazılım geliştime firması kurduk. Akdeniz bölgesinde ki bilişimde ki farkındalığı arttırmak içinde ekosisteme katkısı olması için Akdeniz Bilişim Zirvesini başlattık ve şimdiye kadar 5 tane zirve yaptık” dedi.

Girişimcilik ve yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Kozan; “Girişimciliğe, şirket kurmaya başlamadan önce bu alanlarda deneyim kazanıyorsunuz. Fikirleri, yapılan işleri görüyorsunuz ve kendi girişimciliğinizi yapmaya karar verip adım atmaya başlayınca etrafınızdan bir çok ses duyabiliyorsunuz. Uzun süre çalıştığınız yeri bırakmamınız gerektiğini, rahatınızı bozmamanız gerektiği size söylenebiliyor. Her fikir kendi içinde değerli ama bu fikri oluşturamıyorsanız, ayakları yere sağlam bir işletmeye çeviremiyorsanız erken pes etmek durumunda kalıyorsunuz. Bu işler kolay değil. Çaba göstererek deneyerek, kendini kendine ve çevrene ispat ederek yola çıkılıyor. Bilinçli yatırımcı konusunda ülkede gerçekten ciddi sıkıntılar var. Maalesef çok farklı yerlere yatırımlar yapılırken girşimcilik ekosistemine yatırım çok yapılmadı” dedi.

“Girişimci Problemleri Gören, Çözüm Arayan Kişidir”

Kozan; “Girişimciliğin ana teması bir problem belirleyip bu probleme fikir üretip çözüm aramaktan ve yatırımcının dikkatini çekmesinden geçiyor aslında. Biz hayal kurmaktan ciddi anlamda eksiğiz. Girişimcilik birazda hayal kurmaktan geçiyor aslında. Doğru hayali kurmaya başladığımızda çevrede ki problemleri görüp bunu fırsata dönüştürmeye başladığımız anda hayat değişmeye başlıyor. Girişimci problemleri gören, çözüm arayan kişidir. Gençlerimizin de yapması gereken hayal kurması, fikir üretmesidir. Eğer doğru fikri ortaya koyup üretmeye geçerse zamanla sabırla hayallerine ulaşabilirler” dedi.

İkas.com ve Mugo Kurucusu Mustafa Namoğlu şirketleri hakkında yaptığı açıklamalarda; “Mugo perakende satış ,fiziksel mağazalar ve e-ticaret operasyonlarımız var. İkas.com ise yazılım şirketimizdir. Burada kobiler için bulut tabancı yazılımlar üretiyoruz. KKTC’de girişimcilik konusunda bir kaç proje var şuanda. İkas olarak KKTC'de Ar-Ge ofisi açmak için girişimlerimiz devam ediyor” dedi.

Pandemi ile beraber teknolojinin ve internet yatırımlarının arttığını ve teknolojinin yatırımcıların çok fazla ilgisini çekmeye başladığını belirten Namoğlu; “Yatırımcılar eskiden girişimcilerin fikirlerine pek yakın bakmıyorlardı. Garanti getirebilecek inşaat tipi yatırımlara, hızlı nakit getirebilecek garanti işlere daha sıcak bakıyorlardı. Pandeminin etkisi ile aslında teknolojik girişimler artmış durumda ve şuanda bu konuda bir çok fon toplanmaya başlandı. Yatırımcılar para harcamak istiyor. Girişimci, girişimi doğru bir şekilde yapıyor olması lazım ki yatırımcı bunun kendisine geri dönüşümünü alabilsin” dedi.

NavlunGo şirketinin kuruluş aşamalarından bahseden İsa Korkmaz; “2 sene önce 3 arkadaşımızla beraber NavlunGo'yu kurduk. NavlunGo; hotel ve uçak biletini kolayca organize edebildiğiniz websitelerinin uluslarası lojistik versiyonu olarak açıklayabiliriz. 25 çalışanımız var ve 5bin'e yakın yurtdışına ürün gönderen müşterimiz var. Türkiye'ye döviz girişi çok önemli. Bu bağlamda da oldukça insanların üzerinde kafa yorduğu bu konuda özellikle genç girişimcilerin ilgisini çekiyoruz” dedi.

Girişimcilik ekosistemi hakkında açıklamalarda bulunan Korkmaz; “Bundan 12 sene önce üniversite zamanlarımda bir girişimcilik fikrimiz vardı. Tabi o zamanlar bu işler o kadar kolay ilerlemiyordu. Teknoloji ve iletişimin gelişmesi ile paylaşım ekonomisi ortaya çıktı. Kişiler arası fikir paylaşımı şuan prim yapıyor. Herkes birbirinden fikir alarak bir içerik üretiyor” dedi.

“Girişim Yapmak İsteyenlerin Önümüzde Ki 2-3 Seneyi İyi Değerlendirmeleri Gerekiyor”

Teknoloji ve girişimciliğin artması hakkında açıklamalarda bulunan Korkmaz; “Pandemi ile beraber konteyner ticareti ciddi azalacak herkes girişim yaparak birbirine bir şeyler satmayı deneyecek. NavlunGo olarak bu dönemde cebimizde ki son parayla insanların birbirine ufak ufak şeyler satacağı, Amazon, AliExpress gibi yerlerde satışın patlayacağını düşündük ve burada satılan ürünlerin lojistiğine kafa yormaya karar verdik. Toplamda 16 kat büyüdük. Bu büyüme ile beraber sizin zaten bir yatırım alamama durumunuz söz konusu olamaz. İşiniz kötü gidiyorsa bile zamanla düzeleceğini yatırımcıya iyi bir şekilde anlatma tarafında kendinizi mutlaka geliştirmeniz gerekiyor. Bir fikriniz varsa önce bunu ispat edebiliyor olmanız lazım. Eğer gerçekten çevrenizde, dünyada bir yerde bir problem olduğunu düşünüyorsanız projenizi belirleyin bunun mantıklığı ve iş yapabilir kısmını düşünün, geri kalanı zaten kendiliğinden çözülecektir” dedi.

GAÜ “Coffee Talks 2 - Türkiye’de Girişimcilik Ekosistemi” etkinliğinin tamamını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.