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GAÜ Burs Sıralama Sınavı Cuma günü yapılacak

GAÜ Burs Sıralama Sınavı Cuma günü yapılacak

09 Temmuz 2019 Salı 10:29
GAÜ Burs Sıralama Sınavı Cuma günü yapılacak

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Burs Sıralama Sınavı cuma günü 10.00’da gerçekleşecek.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, KKTC Liseleri’nden mezun olmuş üniversite adaylarına yönelik sınava, KKTC Liselerinde eğitimini tamamlayan TC uyruklu öğrencilerin de katılabileceği kaydedildi.

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Açıklamada, sınav sonucunda yapılacak olan başarı sıralaması ile öğrencilere yüzde 100, yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında burs verileceği kaydedildi. Kazanılan Bursların, GAÜ’nün; ABD, İngiltere, Sri Lanka, Moldova, Hong Kong ve Türkiye’de bulunan kampüslerinde de geçerli olduğu ve bursların 7 yıl kesintisiz olduğu belirtildi.

Burs sınavına perşembe gününe kadar kayıt yapılabileceği dile getirilen açıklamada, ayrıntılı bilginin GAÜ Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüz yüze, www.gau.edu.tr ile kayit@gau.edu.tr adreslerinden elektronik ortamda elde edilebileceği ya da 90 (392) 650 2000 (dahili: 1185-1179-1221-1198) ve 0548 870 87 17 no’lu telefon numaralarından rehberlik alınabileceği de kaydedildi.

Son Güncelleme: 09.07.2019 14:47
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