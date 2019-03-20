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GAÜ Burs Sıralama Sınavı 31 Mayıs’ta

GAÜ Burs Sıralama Sınavı 31 Mayıs’ta

20 Mart 2019 Çarşamba 12:56
GAÜ Burs Sıralama Sınavı 31 Mayıs’ta

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), 2019 Burs Sıralama Sınavı, 31 Mayıs Cuma günü GAÜ kampüsünde saat 10.00’da gerçekleşecek.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, sınava KKTC liselerinde eğitimini tamamlayan Türkiye uyruklu öğrenciler de katılabilecek.

Açıklamaya göre, kazanılan burslar, GAÜ’nün; ABD, İngiltere, Sri Lanka, Moldova, Hong Kong ve Türkiye’de bulunan kampüslerinde de geçerli ve 7 yıl kesintisiz olacak.

Burs ve Giriş Sınavı ve diğer özel burs ve koşullar ile ayrıntılı bilgi, GAÜ Girne Kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüz yüze veya www.gau.edu.tr ile kayit@gau.edu.tr adreslerinden elektronik ortamdan alınabilecek.

Ayrıca, 90 (392) 650 2000 (dahili: 1185-1179-1221-1198) ve 0548 870 87 17 no’lu telefon numaralarından rehberlik alınabilecek.
 

Son Güncelleme: 20.03.2019 16:05
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