banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Fırat Ataser, ‘parti kuralım’ deyince…
Fırat Ataser, ‘parti kuralım’ deyince…
Yeter artık
Yeter artık
Sınırda neden bu dört bayrak var?
Sınırda neden bu dört bayrak...
Acı patlıcanı kırağı çalmaz
Acı patlıcanı kırağı çalmaz
banner376

GAÜ Btarge Merkezi, yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi

GAÜ Btarge Merkezi biyolojik nöronu daha etkin bir şekilde modellemeyi başardı..

15 Haziran 2021 Salı 14:56
GAÜ Btarge Merkezi, yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi
banner337

Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren, güncel eğitim ve bilgi teknolojileri konusunda akademik araştırmalar yürüten, Bilgi Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme (BT-AR-GE) Merkezi tarafından yeni bir yapay zeka modeli geliştirildi.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, GAÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Dekanı Doç. Dr. İbrahim Erşan ve Girne Amerikan Üniversitesi Lisansüstü öğrencilerinden oluşan ekip, Yapay Sinir Hücreleri (Nöronlar) üzerinde yapmış oldukları çalışmalar sonucunda, Biyolojik Nöronu daha etkin bir şekilde modellemeyi başardılar. Modellenen yeni yapay nöronda, mevcut nöron modelinde bulunan birtakım sınırlamalar aşılarak biyolojik nörona daha yakın bir model elde edildi.

banner341
Yapılan ilk deneylerin verdiği sonuçlar, yeni yapay nöron modelinin mevcut yapay sinir hücresine göre çok daha iyi performans gösterdiği yönünde olurken, bu safhadan sonra, yeni yapay nöronların birleştirilerek yapay sinir ağlarının oluşturması safhasına geçildi. Yeni nöron modeliyle oluşturulmuş sinir ağlarıyla yapılan ilk çalışmalar da olumlu sonuçlar ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Ali Haydar şunları söyledi;

“Halihazırda, gerek işlem süresi gerekse doğru sonuç verme konusunda performans çalışmaları yürütülmektedir. Bu yeni model, performans artırmak üzere gerekli gördüğü durumda gerektiği kadar yapay nöronu birleştirerek, en iyi performansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu çalışmanın yapay zekanın gelişim hızına büyük bir katkı sağlayacağı ve bu modelin kullanımı ile yapay zekanın birçok alanda çok kısa süre sonra daha etkin bir şekilde kullanılabileceği düşünülmektedir.”

banner360
Anahtar Kelimeler:
GAÜ Btarge MerkeziYapay Zeka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bay-sen’den hükümete eleştiri
Bay-sen’den hükümete eleştiri
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti
Genç Emek Pazarı 26 Haziran’da yapılıyor
Genç Emek Pazarı 26 Haziran’da yapılıyor
Hür-İş: “İş yasasına girme buradan çıkış yok”
Hür-İş: “İş yasasına girme buradan çıkış yok”
"Kalbimi koruyor, prostata yenilmiyorum" sloganıyla indirimli check up
"Kalbimi koruyor, prostata yenilmiyorum" sloganıyla indirimli check up
Fırat Ataser, ‘parti kuralım’ deyince…
Fırat Ataser, ‘parti kuralım’ deyince…
Yeter artık
Yeter artık
Sınırda neden bu dört bayrak var?
Sınırda neden bu dört bayrak var?
Eski LTB Başkanları ve Bazı Belediye Başkanları Merkez Lefkoşa’yı gezdi
Eski LTB Başkanları ve Bazı Belediye Başkanları Merkez Lefkoşa’yı gezdi
Aysergi’de SMA hastası Minik Karel için dayanışma
Aysergi’de SMA hastası Minik Karel için dayanışma

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim