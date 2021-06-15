GAÜ Btarge Merkezi, yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi

Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren, güncel eğitim ve bilgi teknolojileri konusunda akademik araştırmalar yürüten, Bilgi Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme (BT-AR-GE) Merkezi tarafından yeni bir yapay zeka modeli geliştirildi.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, GAÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Dekanı Doç. Dr. İbrahim Erşan ve Girne Amerikan Üniversitesi Lisansüstü öğrencilerinden oluşan ekip, Yapay Sinir Hücreleri (Nöronlar) üzerinde yapmış oldukları çalışmalar sonucunda, Biyolojik Nöronu daha etkin bir şekilde modellemeyi başardılar. Modellenen yeni yapay nöronda, mevcut nöron modelinde bulunan birtakım sınırlamalar aşılarak biyolojik nörona daha yakın bir model elde edildi.

Yapılan ilk deneylerin verdiği sonuçlar, yeni yapay nöron modelinin mevcut yapay sinir hücresine göre çok daha iyi performans gösterdiği yönünde olurken, bu safhadan sonra, yeni yapay nöronların birleştirilerek yapay sinir ağlarının oluşturması safhasına geçildi. Yeni nöron modeliyle oluşturulmuş sinir ağlarıyla yapılan ilk çalışmalar da olumlu sonuçlar ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Ali Haydar şunları söyledi;

“Halihazırda, gerek işlem süresi gerekse doğru sonuç verme konusunda performans çalışmaları yürütülmektedir. Bu yeni model, performans artırmak üzere gerekli gördüğü durumda gerektiği kadar yapay nöronu birleştirerek, en iyi performansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu çalışmanın yapay zekanın gelişim hızına büyük bir katkı sağlayacağı ve bu modelin kullanımı ile yapay zekanın birçok alanda çok kısa süre sonra daha etkin bir şekilde kullanılabileceği düşünülmektedir.”