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GAÜ ‘Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 2030’ Temalı Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirdi

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Resmi Açılış Töreni; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakanlar, misafir üniversite yetkilileri, GAÜ akademik ve idari kadrosu ile, öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.

06 Kasım 2021 Cumartesi 16:45
GAÜ ‘Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 2030’ Temalı Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirdi

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Resmi Açılış Töreni; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakanlar, misafir üniversite yetkilileri, GAÜ akademik ve idari kadrosu ile, öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.

GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Moldova Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Marin Domente, USPİİStere Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gheorghe Avornic, GAÜ Kurucu Rektör Serhat Akpınar, Rektör Prof. Dr. Ali Haydar, Rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

GAÜ’nin ‘Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 2030’ temalı filmi ile GAÜ Tanıtım Filminin gösterildiği törende açılış konuşmasını GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar gerçekleştirdi.  Prof. Dr. Haydar şöyle konuştu;

“Bugün Üniversitemiz 200’ü aşkın program tecrübeli akademik kadrosu ve teknolojik altyapısı ile örnek bir üniversite durumundadır. 135 farklı ülkeden gelen öğrencimiz ile üniversitemiz farklı kültürlerin buluştuğu bir merkez haline gelmiştir. 50. Yılımıza doğru emin adımlarla yürürken pandemi sürecinin de etkisiyle dünyada yükseköğretimdeki değişimin ivme kazanması bizlerinde bu değişime hızlı bir şekilde uyum sağlama gerekliliğini doğurmuştur. Geçen sene pandeminin en ağır şekilde hissedildiği dönemde ülkemizin yükseköğretimine katkı sağlayacak iş birliklerine imza attık. Bunların en önemlilerinden biri Güney Kıbrıs’ın engelleme girişimlerine rağmen Dünya’nın en iyi 100 üniversitesi arasında yer alan Arizona Üniversitesi ile imzalamış olduğumuz anlaşmadır. Bir diğer iş birliğimiz Mersin Üniversitesi ile tıp alanında imzaladığımız anlaşmadır. Bu anlaşma sonrası altı yıllık tıp eğitimi onayı almış bulunmaktayız. Üniversitemiz 2021-2022 akademik yılı açılışını ‘Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 2030’ teması ile gerçekleştiriyor”.

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AKPINAR: “ÜNİVERSİTEMİZ DÜNYANIN HER YERİNDEN GELEN ÖĞRENCİLERİYLE, TANINMA VE AKREDİTASYONLARIYLA KKTC’NİN TANITILMASINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR MİSYON SEÇMİŞTİR”

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ise sözlerine başlarken Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daha önceki zamanlarda GAÜ’yü ziyarete geldiği sırada bir konuşmasının videosunu sundu. Çavuşoğlu’nun önceki zamanlarda GAÜ’de yaptığı konuşmasında “GAÜ zor şartlarda yurt dışında Rum kesiminin ve Yunanistan’ın tüm engellemelerine rağmen büyük bir başarı kaydetmiştir. Bugün GAÜ eğitiminde olan kalitesiyle tüm dünyada bilinen tanınan ve istenen bir üniversite haline gelmiştir. KKTC için bu durum her açıdan çok önemlidir” sözlerine atıfta bulunan Akpınar şöyle konuştu;

“Üniversitemizde, 37 yıldır ülkemizde yaktığımız eğitim meşalesi ile insanlığı aydınlatmak için çalışmaktayız. Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana dünyanın her yerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Girne şehrine öğrenci çekmekle oluşturmuş ve sahip olduğumuz tanınma ve akreditasyonlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılmasında çok önemli bir misyon seçmiştir. Özellikle pandemi dönemin başında dünyanın çok önemli üniversitelerinin biriyle yapmış olduğumuz anlaşma, her ne kadar bu anlaşma Güney Kıbrıs’ın tepkisini ve hali hazırda her geçen gün bu anlaşmanın ortadan kalkması için Dış İşleri Bakanlığı ile İç İşleri Bakanlığı ile her türlü uğraşıyı ortaya koymakla beraber, bugün üniversitemiz böylesi bir önemli dünya üniversitesiyle yapmış olduğu anlaşma sebebiyle, adamızın Yüksek Öğretim Kurumu tarafından disiplin soruşturmasına alınmıştır. Ben sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle şahıslarında bu süreçte nasıl adımlar atıldığını daha başbakanlık döneminde kendilerinin de büyük bir desteğiyle ulaşmış olduğumuz bu noktada, haksız ve üniversitemize karşı sebebi bilinmeyen böylesi yanlış bir sürecin bir şekilde son bulması için adeta sizlerin huzurunuzda rica ediyorum. Çok yanlış bir adım çok yanlış bir süreçtir ve Girne Amerikan Üniversitesi’nin gelişim sürecine gelmekte olan bu zararın ve arzu edilen zararın verilmesinin bir an önce önüne geçilmesini zat-ı halinizden arz ediyorum sayın Cumhurbaşkanım. Ülkemizin özel siyasi durumuna boyun eğmeden eğitim ve eğitim hakkınızın siyasetin gölgesinde kalmaması için hem kendi adıma hem de ülke adına büyük fedakarlıklar ve emekler sarf etmiştir ve etmeye de devam edecektir.

Akademik yıl açılış töreninde, Dış İşleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun temsilcisi Serhan Aktunç’a, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Ahmet Çamsarı’yı, Moldova Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Marin Domente’ye ve USPEE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gheorghe Avornic’ plaket takdimleri gerçekleştirildi.

Törende ayrıca GAU Sahne Sanatları Yüksekokulu, PERA Dans Okulu öğrencileri ,  ‘War Never Came’ temalı dans performansı gerçekleştirirken, GAU Uluslararası Koro öğrencileri de ‘Heal the World / Dünyayı İyileştirelim’ şarkısının performansını sergilediler. Tören Aile Fotoğrafının çekilmesi ve ikramlarla sona erdi.

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Son Güncelleme: 06.11.2021 18:18
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