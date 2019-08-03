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GAÜ BESYO 'Özel Yetenek Sınavları' 5 Ağustos’ta Antalya’da başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ),  Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu`nun (BESYO) yetenek sınavları, 05-30 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleştiriliyor. 

GAÜ BESYO 'Özel Yetenek Sınavları' 5 Ağustos’ta Antalya’da başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ),  Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu`nun (BESYO) yetenek sınavları, 05-30 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleştiriliyor. 

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:43
GAÜ BESYO 'Özel Yetenek Sınavları' 5 Ağustos’ta Antalya’da başlıyor

GAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada,  ilk sınavın, 5 Ağustos’ta Antalya’da yapılacağı bildirildi. 

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Adana, Antalya, Gaziantep, Balıkesir, İzmir, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mardin ve Eskişehir illerinde oluşturulan sınav merkezlerinde 5- 30 Ağustos arasında sınavların yapılacağı kaydedilen açıklamada, 
sınavlarla ilgili bilgiye https://aday.gau.edu.tr veya 90 (392) 650 2000 telefon numarası veya besyo@gau.edu.tr adresine mail atarak ulaşılabileceği kaydedildi.

Son Güncelleme: 03.08.2019 17:04
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