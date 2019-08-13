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GAÜ BESYO 'Özel Yetenek Sınavları' 20 Ağustos’ta Balıkesir’de devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu`nun (BESYO) yetenek sınavları 5-30 Ağustos tarihleri arasında Türkiye`de gerçekleşmeye devam ediyor. Sınav süreci ve sınav yerleri ile ilgili GAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada sınavların, 20 Ağustos 2019 Salı günü Balıkesir ile devam edeceği bildirildi.

GAÜ BESYO 'Özel Yetenek Sınavları' 20 Ağustos’ta Balıkesir’de devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu`nun (BESYO) yetenek sınavları 5-30 Ağustos tarihleri arasında Türkiye`de gerçekleşmeye devam ediyor. Sınav süreci ve sınav yerleri ile ilgili GAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada sınavların, 20 Ağustos 2019 Salı günü Balıkesir ile devam edeceği bildirildi.

13 Ağustos 2019 Salı 17:48
GAÜ BESYO 'Özel Yetenek Sınavları' 20 Ağustos’ta Balıkesir’de devam ediyor

Sınavların Balıkesir ilinin ardından, 21 Ağustos Çarşamba gün İzmir ve Hatay illeri ile devam edeceği bildirilen açıklamada, diğer illerde gerçekleşecek olan sınav tarihlerinin, aday.gau.edu.tr web adresinden yada, 0850 650 2000 numaralı telefondan öğrenilebileceği ifade edildi.

GAÜ BESYO Yetenek sıvaları ile ilgili GAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamanın devamı ise şu şekilde;

"2019- 2020 Akademik Yılı`nda `Yetenek Sınavı` ile aramıza katılacak yeni öğrencilerimiz için Türkiye Cumhuriyeti`nin; Adana, Antalya, Gaziantep, Balıkesir, İzmir, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mardin ve Eskişehir illerinde sınav merkezleri oluşturulmuştur. Sınavlar 5- 30 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Yüksekokulumuzda eğitim, şu bölümleri kapsamaktadır; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Türkçe), Antrenörlük Eğitimi (Türkçe), Rekreasyon Yönetimi (Türkçe), Spor Yöneticiliği (İngilizce), Spor Yönetimi (Türkçe, Ön Lisans). Bu bölümlerden; `Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü` ile `Antrenörlük Eğitimi Bölümü`ne yetenek sınavı ile girilmektedir. Sınav sonuçları, sporcu geçmişi beraber değerlendirilerek burs oranları belirlenmektedir.”

SINAV ÖN KOŞULU VE GEREKLİ BELGELER

TYT puanından herhangi birinden en az 150 puan almış olması gerekmektedir. Ayrıca; Milli sporcular ve spor alanında mezun olan adaylar için de aynı koşul geçerlidir.

 - TYT puan sonuç belgesinin fotokopisi,

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- Sağlık raporu (hükümet tabipliği veya sağlık ocağından)

- Diploma fotokopisi,

- Nüfus cüzdanının fotokopisi,

- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 vesikalık fotoğraf,

- Milli sporcular için; TC. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü`nden alacakları belge

- Liselerin spor alanlarından mezun olanlar için de; Okul müdürlüğünden “spor alanı çıkışlıdır.” ibaresi bulunan belge veya diploma.

Adaylarımız arasında 2009-2010 tarihinden sonra;  Dünya Avrupa ve Balkan Şampiyonaları, Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları, İslam Ülkeleri Dayanışma ve Spor Oyunları, ISF Dünya Okullar Spor Oyunları, FISU Dünya Üniversiteler Spor Oyunları, Yaş Grupları Dünya Oyunları, Dünya ve Avrupa Kupaları ile en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası yarışmalarda derece alanlar veya söz konusu yarışmalara katılanlar var ise durumlarını; TC Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden aldıkları/alacakları resmi evrak ile belgelemeleri gerekmektedir. Belgelerin asılları veya noterden tasdikli suretleri kabul edilir.

- https://aday.gau.edu.tr elektronik adresi ayrıca 90 (392) 650 2000 telefon numarası ve besyo@gau.edu.tr aracığıyla sınav takvimi ve ilgili diğer tüm detaylar öğrenilebilir.

Tutkusunu; Geleceği olarak gören aday öğrencilerimizi, aramızda görmek dileğiyle başarılar diliyoruz."

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