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GAÜ basketbol takımı finalde

GAÜ basketbol takımı finalde

25 Aralık 2019 Çarşamba 16:48
GAÜ basketbol takımı finalde


Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Güzelyut Spor Salonunda oynanan Üniversiteler Arası Basketbol Şampiyonası'nda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında oynanan yarı final maçında GAÜ, YDÜ’yü 68-65 mağlup ederek finale çıkmaya hak kazandı.

İlk yarıda 36-33 YDÜ üstünlüğü ile oynanan ve çekişmeli geçen maçın sonucunda 68-65 GAÜ üstünlüğü sağlandı.
 

Pota altında Alpay Şerbetçioğlu 19 sayı, dış atışlarda etkili olan Erdem Tiryakioğlu 18 sayı ve Arif İleli 17 sayı ile üst düzey performans gösterdi.

Son periyotta Arif İleli’nin talihsiz bir çarpışma sonucu burnu kırıldı ve başarılı sporcunun finalde sahada olamayacağı belirtildi.


POTADA GAÜ-LAÜ FİNALİ

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Üniversiteler Arası Basketbol Müsabakalarında final maçında Girne Amerikan Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi 26 Aralık Perşembe günü saat 14:00’da Güzelyurt Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Final maçı hakkında açıklama yapan GAÜ Baskebol Takımı Baş Antrenör'ü Gökay İskar şampiyonluk serisini devam ettirmek için GAÜ Baskebol Takımımızın var güçüyle ve tüm kalbiyle  sahada olacağına emin olduğunu belirterek; “Geçen sezonda final maçında rakibimiz olan LAÜ Basketbol Takımı guard pozisyonunda oyun temposunu iyi kontrol eden oyunculara sahip. Bununla birlikte 3 sayı çizgisinin gerisinde de skorer oyuncuları ve önemli pota altı oyuncuları var. Maç boyunca yüksek savunma enerjisine sahip olmamız hücumda kontrollü ve tempolu oynamamız gereken bir maç olacaktır. Rakibimize saygı duyuyor ve çok iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Kendi evlerinde gibi oynayacaklar. Tek maç eleminasyon sisteminde favori yoktur.Bağımısız değişkenler ve bireysel performanslar her zaman sonuçları belirler. Basketbol takımımız olarak Girne Amerikan Üniversitesi ailesine erken yeni yıl hediyesi vermek için mücadele edeceğiz ve Herkesi güzel bir maç izlemeye ve takımımızı desteklemeye Güzelyurt Spor Salonu’na bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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