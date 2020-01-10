GAÜ Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yrd. Doç. Dr. Özdemir mesajında, Çalışan Gazeteciler Günü’nün; 4 Ocak 1961'de kabul edilen ve basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” düzenlemenin resmi gazetede yayınlanışı nedeniyle, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için Türkiye’ye özgü bir kutlama günü olarak 1961 yılından itibaren her yıl 10 Ocak’ta kutlandığını belirterek şunları ifade etti; “Demokrasinin bir gereği olarak doğru ve tarafsız haber içerikleriyle, kamuoyunu bilgilendrime görevini yürüten, çok sesliliğin temsilcisi gazetecilerin varlığı şeffaf toplumların olmazsa olmazıdır. İçinde yaşadığımız, bilgi çağı adını verdiğimiz teknolojik gelişmelerin yaşandığı yüzyılda internet gazeteciliği ile birlikte enformasyon hızlı ve manipüle edilerek yayılmakta, hal böyle olunca da gazetecilere düşen görev daha büyük önem arz etmektedir. Gazetecilerimiz hiç kuşkusuz ki ülkemizde ve bölgemizde yaşanan, hızlı gelişen olayları doğru okuyarak tarafsız bir şekilde halkı bilgilendirme görevini yürütmek gibi kritik bir sorumluluğu üzerilerine almış durumdadırlar. Halkı objektif ve eksiksiz bilgilendirmeyi amaç edinmiş, bu uğurda emeğine acımadan gece-gündüz çaba sarf eden basın-yayın organlarımıza emek veren; muhabirinden yazarına, sayfa editöründen matbaada çalışana kadar haberin oluşumuna katkı koyan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum.”