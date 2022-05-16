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GAÜ Bahar Festivali başladı

AÇILIŞ, YÖNETMEN OSMAN SINAV VE OYUNCU CİHAN ÜNAL SÖYLEŞİYİLE YAPILDI

16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:00
GAÜ Bahar Festivali başladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Bahar Festivali,  yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav ve oyuncu Cihan Ünal’ın söyleşisiyle başladı.
GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, GAÜ İletişim Fakültesi tarafından Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde organize edilen söyleşiye, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milletvekili, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın yanı sıra GAÜ akademik ve idari kadrosu ile öğrenciler katıldı.
Bu yıl “The Global Goals For Sustainable Development” (Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler) teması ile gerçekleşen Bahar Festivali kapsamında organize edilen söyleşide GAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Esenyel ve GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı açılış konuşması yaptı.
ATAOĞLU, OYUNCULARA ÖDÜLLERİNİ TAKDİM ETTİ
Söyleşi kapsamında Yalnız Kurt başrol oyuncusu Hasan Denizyaran’a “En Genç Başarılı Dizi Film Oyuncusu” ve oyuncu Murat Han’a  “2022 Yılı En Karizmatik Dizi Film Oyuncusu Ödülü” Bakan Ataoğlu ve Milletvekili, GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar tarafından takdim edildi. 
Söyleşide, ayrıca, Osman Sınav ve Cihan Ünal’a da GAÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar ve GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı tarafından plaket takdim edildi.

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GÜN BOYUNCA DJ PERFORMANSLARI DEVAM EDECEK
Bahar Festivali kapsamında bugün, GAU Lympic’de saat 16.00’da DJ Space’in performansı yer alıyor. Ayrıca, uluslararası öğrencilerin kültür standlarında yemek ikramı, kültürel danslar, sürdürülebilir sanat faaliyetleri, sokak basketbolu, GAÜ orkestraları müzik dinletisi yapılacak.
Festivalde, saat 21.00’de DJ Ertan Nedim sahne alırken, 22.00’de ise DJ Doğuş Kılıç sahne alacak.
Kulüpler Öğrenci Hizmet Direktörlüğü tarafından organize edilen ödüllü yarışmalar ve tavla turnuvasının 1. Elemesi ise yarın yapılacak. 
Gün boyunca, sürdürülebilir sanat faaliyetleri, voleybol ve balon topu maçları, yaratıcı kokteyl tasarımı, sokak dansları ve çeşitli oyunlar düzenlenecek. 
Akşam saat 20.00’de Roham ve Jacy, saat 22.00’de ise Eypio sahne alacak.
 

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Son Güncelleme: 16.05.2022 22:00
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