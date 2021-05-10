GAÜ Arizona Üniversitesi resmi açılış töreni, 11 Mayıs’ta gerçekleşiyor

Törene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımının beklenmesinin yanında, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar başta olmak üzere; Arizona Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Prof. Dr. Brent White ve Arizona Üniversitesi Global Avrasya Bölge Direktörü Dr. Tolga Türker ve devlet yetkilileri katılım gösterecek.

Gerçekleşecek olan basın toplantısında, siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten büyük onur duyarız.

Tarih : 11 Mayıs 2021 Salı

Saat : 11:00

Yer : GAÜ Millenium Complex