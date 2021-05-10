banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Beceriksizler ordusu
Beceriksizler ordusu
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
banner376

GAÜ Arizona Üniversitesi resmi açılış töreni, 11 Mayıs’ta gerçekleşiyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yükseköğretimde kutladığı 35. yılında, Uluslararası vizyonunu genişleterek, dünya çapında kendini kanıtlamış, 1885 yılında kurulan ABD'nin köklü devlet üniversitelerinden Arizona Devlet Üniversitesi ile işbirliğinden doğan, Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü resmi açılış töreni gerçekleşecek.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:11
GAÜ Arizona Üniversitesi resmi açılış töreni, 11 Mayıs’ta gerçekleşiyor
banner337

Törene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımının beklenmesinin yanında, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar başta olmak üzere; Arizona Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Prof. Dr. Brent White ve Arizona Üniversitesi Global Avrasya Bölge Direktörü Dr. Tolga Türker ve devlet yetkilileri katılım gösterecek.

Gerçekleşecek olan basın toplantısında, siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten büyük onur duyarız.

banner341
Tarih : 11 Mayıs 2021 Salı

Saat : 11:00

Yer : GAÜ Millenium Complex

banner360
Anahtar Kelimeler:
GAÜ Arizona Üniversitesi Resmi Açılış Töreni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Engelsiz Fidanlığı” fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi
“Engelsiz Fidanlığı” fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi
Gazimağusa Belediyesi Dumlupınar Mahallesi’ndeki asfalt dökümünü tamamladı
Gazimağusa Belediyesi Dumlupınar Mahallesi’ndeki asfalt dökümünü tamamladı
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Ali Nesim kabri başında anıldı
Ali Nesim kabri başında anıldı
‘700 Bin TL’ talihlisine teslim edildi
‘700 Bin TL’ talihlisine teslim edildi
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
BMBP, Guterres'ten Federal Kıbrıs için çabalarını sürdürmesini talep etti
BMBP, Guterres'ten Federal Kıbrıs için çabalarını sürdürmesini talep etti
Girne-Lefkoşa Anayolu’nda araç yangını
Girne-Lefkoşa Anayolu’nda araç yangını
"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisine TMT'den de eleştiri!
"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisine TMT'den de eleştiri!
Engelliler Federasyonu, istem paketini açıkladı
Engelliler Federasyonu, istem paketini açıkladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim