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GAÜ Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü, ''Erken Üniversite” sistemi kayıtlarına başladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan, Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü, lise öğrencilerine yönelik başlatmış olduğu Arizona Akademi; “Erken Üniversite” sistemine kayıtların başladığı belirtildi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 16:45
GAÜ Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü, ''Erken Üniversite” sistemi kayıtlarına başladı
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan, Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü, lise öğrencilerine yönelik başlatmış olduğu Arizona Akademi; “Erken Üniversite” sistemine kayıtların başladığı belirtildi.

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GAÜ Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nden yapılan açıklamada, dünyanın farklı ülkelerindeki kampüslerinde eğitim veren GAÜ’nün, Amerika’nın en iyi üniversitelerinden Arizona Üniversitesi ile iş birliğinden doğan, Arizona Akademi ile verdiği kaliteli eğitimden lisedeki öğrencilerin de faydalanabileceği aktarıldı.

Arizona Akademi’nin, öğrencilerin, liseden mezun olmayı beklemeden üniversite tecrübesi edilebilmelerine imkân tanıyan erken üniversite programı olduğu belirtilen açıklamada, aday öğrencilerin başvuru ve detaylı bilgi için, arizona.gau.edu.tr web adresi, [email protected] mail adresi ya da +90 548 855 1111 numaralı Whatsapp bilgi hattına başvurabileceği de bildirildi.

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Son Güncelleme: 06.02.2021 18:13
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