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GAÜ American Koleji Öğrencileri 23 Nisan’ı kutladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı eğitim veren American Koleji öğrencileri, 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

23 Nisan 2022 Cumartesi 14:45
GAÜ American Koleji Öğrencileri 23 Nisan’ı kutladı

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GAÜ’den verilen bilgiye göre, 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öncelikle GAÜ Eğitim Fakültesi akademik kadrosu ve öğrencileri Girne Merkez’de bulunan Mustafa Kemal Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Daha sonra kutlamalar kapsamında GAÜ Lympic’de tören yapıldı.

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Son Güncelleme: 24.04.2022 01:59
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