GAÜ American Koleji Öğrencileri 23 Nisan’ı kutladı
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı eğitim veren American Koleji öğrencileri, 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
GAÜ American Koleji Öğrencileri 23 Nisan’ı kutladı
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı eğitim veren American Koleji öğrencileri, 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
23 Nisan 2022 Cumartesi 14:45
GAÜ’den verilen bilgiye göre, 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öncelikle GAÜ Eğitim Fakültesi akademik kadrosu ve öğrencileri Girne Merkez’de bulunan Mustafa Kemal Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Daha sonra kutlamalar kapsamında GAÜ Lympic’de tören yapıldı.
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