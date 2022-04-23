GAÜ American Koleji Öğrencileri 23 Nisan’ı kutladı

GAÜ’den verilen bilgiye göre, 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öncelikle GAÜ Eğitim Fakültesi akademik kadrosu ve öğrencileri Girne Merkez’de bulunan Mustafa Kemal Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Daha sonra kutlamalar kapsamında GAÜ Lympic’de tören yapıldı.