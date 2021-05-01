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GAÜ akademisyenleri merak edilenleri yanıtladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Doç.Dr. Murat Akkaya Yönetim ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı Doç.Dr. Arif Sarı, sosyal medya veri ihlalleri, pandemiden sonra gündemde daha çok yer alan sanal para olan kripto para borsası hakkında açıklamalarda bulundu.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:20
GAÜ akademisyenleri merak edilenleri yanıtladı
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Sarı geçtiğimiz haftalarda sosyal medya Facebook’ta yaşanan veri ihlali durumu hakkında yaptığı açıklamalarda; “533 milyon kullanıcının bu tarzda bir veri ihlaline uğradığı öğrenildi. Konu ile ilgili yaptığımız araştırmalarda kullanıcıların verileri cüzi miktarlarda satıldığını öğrendik. Bu satılan verilerin içerisinde kullanıcıların isim, soyisim, cep telefon numaraları, facebooka bağlı diğer hesaplarda ki veriler vardı” 
“Sızıntı Etkisi Düşünüldüğünden Daha Tehlikeli”
Sarı; “En basit bir e-ticaret sitesine girdiğiniz zaman, Hisse Verilerini Koruma Kanunu kapsamında kayıt yapılan esnada sizlere ait verilerin hangilerinin işlenip hangilerinin işlenmeyeceğine dair izinler sizden alınır. Üyelik şartları size uygunsa üye oluyorsunuz. Bu verilerin çalınması dediğimiz nokta aslında pazarlama firmaları, büyük şirketler bizim verilerimizi Facebook’tan satın alabilir. Pazarlama ve ürün tanıtımı amaçlı kullanabilir. Hiç ilgi ve alakamız olmadığı şirketlerin ürünlerin reklamları telefonumuza, mailimize gelmeye başlayabilir. Bunlardan biride yasal olmayan bahis siteleri reklamlarıda geçerlidir. Kişisel cep telefonunuza oltalama saldırısı dediğimiz bireysel çeşitli bilgilerinizi çalma maksatlı olarak bağlantılı linkler gönderilebilir” dedi.
Akkaya; KKTC ve Türkiye'de 18 milyona yakın kişininde verilerinin çalındığı bilgisine ulaştık. Eğer sizde içerisinde bende var mıyım diye düşünüyorsanız telefon ve mail adresinizi değiştirmediğiniz sürece bunu geri almanın aslında bir yolu yok. Dikkatli olunursa, bilinmeyen numaralardan gelen mesajların linkleri açmazsak kimsenin başına aslında çok ciddi sıkıntılar gelmez, en iyi ihtimalle sizin özel alanınızda ilginizi çeken reklamlar karşınıza çıkar.
“Veri Saldırıları, Kişi Üzerinden Şirketlere Yapılıyor”

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Akkaya; Kendi halinde evinde video izleyen internette dolanan birinin başı derde girmez. Bu veri saldırıların asıl amacı kişi üzerinden kişinin bağlantılı olduğu sistemlere saldırmak aslında. Burada önemli olan kişi değil. Siz Linkedin gibi iş arama, CV yüklemesi yaptığınız yerlerde kendinizi büyük bir şirketin çalışanı, CEO'su olarak tanıttığınızda Facebook'ta başka kurumlarla bu bilgiler birleştiğinde siz kenara çekilebilirsiniz  sizin kişisel olarak başınıza bir iş gelmeyebilir. 

Milyon Dolarlar ile çarkı çeviren şirketlerin CEO aracılığıyla ulaşmış bir oltalama saldırısı o şirketin milyon dolarlık zararlara uğramasını  ve bu saldırıyı yapan kişilere verilenin başka yerlere daha aktarılmaması için fidye ödemesi gerekecektir” dedi.

Akkaya pandeminin başlangıcından itibaren gündemden düşmeyen Kripto Para Borsası hakkında yaptığı açıklamalarda; “Kripto para bir proje olarak başlamış bir olay. Oyunlarda seviye atlayabilmek , oyun içi karaktere farklı envanterler alabilmek için başlamış bir sistemdi aslında. Sonra oyun içerisinde insanlar birbiri ile altın karşılığında coin karşılığında envanter almaya başladılar. Günümüzde yüzbinlerce coin var hepsi bir proje temelinde çalışıyor ama hiç birinin altında güçlü bir dayanak yok. Bu kripto paraların hepsi manipülasyonla değeri yükselip alçalan ve insanların bazen günü kurtardığı bazende günü kurtaranları beslediği bir piyasa haline dönüştü” 
Kripto para üzerinden vergi kaçırma hakkında açıklamalarda bulunan Akkaya; “Örnek olarak benim 1 Milyon TL değerinde evim var. Ben evimi size 100 bin TL'ye nakit olarak size satıyorum 100 bin TL üzerinden vergimi ödüyorum. Kalan 900 bin'i sizden Bitcoin cüzdanı olarak alıyorum ve bunu kimse görmüyor. ABD'de olduğu gibi kripto para borsasının devlet kontrolünde yapılması lazım” dedi.
Kripto para piyasasında son günlerde gündem olan Thodex hakkında açıklamalarda bulunan Sarı; “Thodex kurucusunun 400 bin kişiyi 2 milyar Dolar dolandırıp, sistemi kapatıp yurtdışına kaçtığı son günlerde gündemi oldukça etkiledi.
Thodex Türkiye'nin 3.büyük kripto para borsasıydı. Alış satış oranları yüksektir, kullanım kolaylığı vardır, ara yüzü kolaydır diye Thodex tercih edildi. Ancak bakıldığında beyan ettiği sermayesi, günlük cirosunun farklılıkları gibi Thodex'te de gariplikler vardı. Haberlere göre zaten Thodex'in kurucusunun bir ay önce kaçma planını hazırladığı, ilk etapta piyasaya hacklendiklerini duyurduğu, hacklendikten sonra işin içinden çıkamamaları neticesinde sistemi kapatıp parayı kişisel hesabına alıp kaçtığı bilgisi yayıldı. 2 milyar Dolar çok büyük bir para.
Kripto Para artık hep olacaktır. Fakat insanlar bu borsalara kripto para adı altında para çekebilmeleri bu işlemleri yapabilmeleri için bu şekilde banka sisteminin Türkiye'ye gelmesi veya kişisel olarak karşılıklı olarak nakit karşılığı kripto para akışının olması gerekiyor” dedi.
KKTC'de kripto para kullanımı hakkında açıklamalarda bulunan Sarı; “Ülkemizde de şuan kriptopara kullanımı çok yaygınlaştı. Emlak alım satımları, oto galeriler, bilgisayar parçaları alım satımlarında kriptopara kullanıldığına dair reklamlar ortaya çıkmaya başladı” dedi.

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