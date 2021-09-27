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GAÜ Akademisyenleri Doç. Dr. Sarı Ve Doç. Dr. Akkaya’dan “AdaPass” değerlendirmesi

Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arif Sarı ve İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Murat Akkaya’nın gerçekleştirdiği bir programda “AdaPass” ve “Kuantum Sensörler” konuları üzerine konuşuldu.

27 Eylül 2021 Pazartesi 15:30
GAÜ Akademisyenleri Doç. Dr. Sarı Ve Doç. Dr. Akkaya’dan “AdaPass” değerlendirmesi

“Sahte AdaPass Nedeniyle Ülkedeki Herkes Potansiyel Aşısız”

Pandemi sürecinde gündeme gelen “AdaPass” ve bunun sahte hale getirilmesi hakkında bazı polis soruşturmalarının olduğunu dile getiren Doç. Dr. Murat Akkaya, “İnsanlar belirli konularda sahtecilik yapıyorlar evet ama bu sağlık konusunda başkasının hayatını riske atacak işler yapmak pek sağlıklı bir aklın yapabileceği bir şey değil” dedi. Akkaya ayrıca, “Bizler kendi ülkemizdeki bu sistemlerin doğru çalışmasını istiyoruz. Çünkü bu sistemde bizlerinde verileri var ve biz daha iyi bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bu sahte AdaPass nedeniyle ülkedeki herkes potansiyel aşısız. AdaPass sitemi öyle zor bir sistem de değil. Bir veri tabanı yapıyorsunuz ve burada aşı olanların barkod numaralarında bilgilerini ve aşı tarihlerini tutuyorsunuz. Bu sistem bizi uzaya çıkaracak karışıklıkta bir sistem değil. Bu sistemi korumak da öyle karmaşık bir durum değil. Her şahısla ilgili 5-6 tane veri tutan bir sistemdir bu. Bu sistemde yetkilendirme algoritması yapılır ve sisteme giriş algoritması yapılır. Şirkette her çalışana da bu bilgilere ulaşma hakkı vermezsiniz. Bu gibi hayati sistemlerde insan faktörünün sıfıra yakın bir noktaya çekilmesi önemlidir” açıklamasında bulundu.

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“Kuantum Sensörler ile Gizlilik Kalmayacak Gibi Duruyor”

“Kuantum Sensörler” üzerine de açıklamada bulunan Akkaya, “Görünenin arkasını görmek için kullanılan bir teknolojidir. Bizim görüntümüze bakmıyor ama beynimizdeki dalgaları ölçek ne düşündüğümüzü ve ne hissettiğimizi analiz ediyor. Sanıyorum ki bu teknoloji gelecekte sağlık veya ülke güvenliği sistemlerinde kullanılacak. Örneğin, felçli bir kişinin aklından geçen ışığı açma düşüncesi ile ışık açılabilecektir. Düşünce gücü ile hareket edecektir. Kişinin düşüncesinin analiz edileceği bu sensörlerle artık insan hayatının gizliliği kalmayacak gibi duruyor” dedi.

“Bu Sistemlerin Kontrolü İçin Teknoloji Bakanlığı Olması Gerekir”

Doç. Dr. Sarı ise konuşmasında, “Bu ülkede herkes aşı olabilir. Devlet aşı için kimseden hiçbir şey talep etmiyor. İnsanlar hem aşıya karşı olup hem de kuralları tanımıyorlar” dedi. Ayrıca Sarı, “Aşı olunmasının takibi gereklidir. Konu sisteme kayıtlı olmak değildir aşılı olmaktır. Aşı merkezlerinde kayıtların bir barkod okuyucu ile olması gerekmektedir. Aşının yapılarak sisteme girişinin yapılması noktasında çok daha sağlıklı sonuçlar elde edileceğini düşünüyorum. Bu konunun gerçekten üzerinde durulması gerekiyor. Çünkü kış da yaklaşıyor, üniversitelerimizi açtık, öğrencilerimiz geliyor, turistler geliyor dolayısı ile aşı olunması konusunun çok fazla önem arz ettiğini söylemek istiyorum. Ayrıca ülkede bu sistemlerin kontrolü için bir teknoloji bakanlığı da olması gerekmektedir” dedi.

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