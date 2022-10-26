GAÜ Akademisyenleri 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunda

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dil

Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İş Birliği ve Koordinasyon

Ajansı Başkanlığı, UNESCO, Alanya Belediyesi gibi çeşitli kurumlar tarafından desteklenen

14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 20-22 Ekim tarihlerinde Alanya Alaaddin

Keykubat Üniversitesinin ev sahipliğinde yapıldı. 114 kurumdan 358 bilim insanın katıldığı

sempozyumda 18 ülkeden gelen katılımcılar tarafından 278 bildiri sunuldu.

Girne Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umay Türkeş

Günay’ın davetli konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda Türkçe Öğretmenliği öğretim

üyeleri Doç. Dr. Elza Alışova Demirdağ ve Öğretim Görevlisi Süleyman Aksu “Batı Trakya-

Gümülcine Ağızlarında Tekrar Grupları” başlıklı bildiri sundular.

“Türk Kültürü ve Dünya Dili Türkçe” başlıklı konuşmasında Prof. Dr. Umay Türkeş

Günay, geçmişimizi ve kimliğimizi muhafaza etmemizde Türkçenin rolüne değindi. Türk

milletinin yaşadığı felaketlerden ahlakını, hatıralarını, gelenek- göreneklerini, menfaatlerini

ve kendisini Türk yapan milliyetini dili sayesinde koruduğunu açıklayan Günay, ayrıca geniş

bir coğrafyada, kalabalık bir nüfus tarafından konuşulan Türkçemizin, Türk milletini var eden

özel ve kıymetli bir dil olduğunu da vurguladı.

GAÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği akademisyenleri Doç. Dr. Elza Alışova

Demirdağ ve Öğretim Görevlisi Süleyman Aksu, “Batı Trakya-Gümülcine Ağızlarında Tekrar

Grupları” başlıklı bildiride ağız araştırmalarının günümüzdeki önemine dikkat çektiler.

Türkiye Türkçesinde ikilemeler konusundaki farklı görüş ve fikirlerin yer verildiği bildiride

Batı Trakya-Gümülcine ağızlarındaki ikilemeler tespit ederek sekiz alt başlıkta sınıflandırıldı.

Yazarlar, ikilemlerin yanı sıra Batı Trakya-Gümülcine ağızlarındaki üçlemelerin varlığını da

tespit edilen örneklerle açıkladılar.