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GAÜ Akademisyenleri 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunda

26 Ekim 2022 Çarşamba 16:57
GAÜ Akademisyenleri 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunda

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dil
Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İş Birliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı, UNESCO, Alanya Belediyesi gibi çeşitli kurumlar tarafından desteklenen
14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 20-22 Ekim tarihlerinde Alanya Alaaddin
Keykubat Üniversitesinin ev sahipliğinde yapıldı. 114 kurumdan 358 bilim insanın katıldığı
sempozyumda 18 ülkeden gelen katılımcılar tarafından 278 bildiri sunuldu.
Girne Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umay Türkeş
Günay’ın davetli konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda Türkçe Öğretmenliği öğretim
üyeleri Doç. Dr. Elza Alışova Demirdağ ve Öğretim Görevlisi Süleyman Aksu “Batı Trakya-
Gümülcine Ağızlarında Tekrar Grupları” başlıklı bildiri sundular.
“Türk Kültürü ve Dünya Dili Türkçe” başlıklı konuşmasında Prof. Dr. Umay Türkeş
Günay, geçmişimizi ve kimliğimizi muhafaza etmemizde Türkçenin rolüne değindi. Türk
milletinin yaşadığı felaketlerden ahlakını, hatıralarını, gelenek- göreneklerini, menfaatlerini
ve kendisini Türk yapan milliyetini dili sayesinde koruduğunu açıklayan Günay, ayrıca geniş
bir coğrafyada, kalabalık bir nüfus tarafından konuşulan Türkçemizin, Türk milletini var eden
özel ve kıymetli bir dil olduğunu da vurguladı.
GAÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği akademisyenleri Doç. Dr. Elza Alışova
Demirdağ ve Öğretim Görevlisi Süleyman Aksu, “Batı Trakya-Gümülcine Ağızlarında Tekrar
Grupları” başlıklı bildiride ağız araştırmalarının günümüzdeki önemine dikkat çektiler.
Türkiye Türkçesinde ikilemeler konusundaki farklı görüş ve fikirlerin yer verildiği bildiride
Batı Trakya-Gümülcine ağızlarındaki ikilemeler tespit ederek sekiz alt başlıkta sınıflandırıldı.
Yazarlar, ikilemlerin yanı sıra Batı Trakya-Gümülcine ağızlarındaki üçlemelerin varlığını da
tespit edilen örneklerle açıkladılar.

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