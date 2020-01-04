GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Suzan Sönmez Biyoloji Makalesini anlattı

Sönmez Biyoloji Makalesi ile ilgili; “Biyolojinin bazı konuları sürekli tartışılır. Ben her zaman için eğitim sürecinin nasıl olduğunu nasıl şekillendiğini merak etmişimdir. O yüzden böyle bir makale yazmaya karar verdim. Bir ülkenin gelişmişliğine ve nitelikli insan yetiştirme sürecine baktığımız zaman en temel dayanağının eğitim olduğunu görürüz. Bu yüzden bizim için en önemli şey aslında eğitim müfredatıdır. Biyoloji eğitim müfredatına baktığımızda zaman içerisinde şekillendiğini, farklılaştığını görürüz. Ülkelerin aldığı eğitim politikaları, esas alınan eğitim felsefesi, bürokratların inisiyatifi ile şekillenebiliyor. Bende makalemde zaman içerisinde biyoloji müfredatı nasıl değişti, nasıl şekillendi, neydik , ne olduk, ne oluyoruz bunlarla ilgili çalışmalar yaptım. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Türkiye’de Cumhuriyet ilanından önce biyoloji eğitiminin başlangıcı ele alınmıştır. İkinci bölüm ise Cumhuriyet’in ilanından sonraki süreçte sürekli değişen eğitim sistemi ile ortaöğretimde uygulanan biyoloji derslerinin öğretim programında gerçekleştirilen düzenlemelerinin araştırmasını içermektedir. Son olarak, günümüz biyoloji eğitiminin olumlu ve olumsuz yönlerini tarafsız olarak gözlemledim” açıklamasında bulundu.