GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Cansu Soyer "bölümümüzde çocuk hakları odağında eğitim veriyoruz"

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cansu Soyer bölüm hakkında açıklamalarda bulundu. Soyer açıklamasında programda sadece teorik bilgiye değil pratiğe de önem verildiği vurgusunu yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Cansu Soyer açıklamasında “Özel eğitim normal bireylerin yanı sıra bir takım eksiklikleri olan bireylere sağlanan ve onların ihtiyaçları doğrultusunda verilen eğitimdir. GAÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümümüzde birçok alanda onların hem yaşam standartlarını geliştirme hem de en önemlisi onların bizler gibi normal yaşantıdan ayrıştırılmadan kendini geliştirmesini sağlayan eğitim veriyoruz. Bu alan ile ilgili eğitimci kişinin sabırlı ve merhametli olması son derece önemlidir. Biz bölüm olarak sadece teorik bilgiye değil uygulamasına da önem veriyoruz. GAÜ okul gruplarına bağlı okullarımızda gözlem şansları da mevcut. Bölümümüz kapsamında birçok uzmanlık alanlarının eğitimleri var. İşitme, dil bozlukları, otizm, dikkat eksikliği, hiperaktive gibi konularda dersler veriyoruz. Eğitimlerimiz evrensel insan hakları ve çocuk hakları temelindedir. Bu doğrultuda dersler veriyoruz ve öğretmen yetiştiriyoruz. Öğretmen olmak bir cana dokunmaktır. Bu can çok daha özelse ve onlara dokunmak isterlerse gençlerimizi fakültemize bekliyoruz” dedi.

“Kaynaştırma Ortamları Hem Sosyal Becerileri Hem de Akademik Becerileri Geliştirir”

Soyer kaynaştırma programları hakkında neler yapılması gerektiğini de aktararak “Ayrıştırmamak çok önemlidir. Kişilerin hayatlarında onları kısıtlamadan, ayrıştırmadan, onların toplum içerisinde farklı bireyler olarak görülmemesi sağlayarak eğitilmelidir. Kaynaştırma ortamları içerisinde hem sosyal becerilerini hem akademik becerilerini hem iletişim becerilerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu olanağı en az kısıtlayıcı ve düzenleyici ortamla birlikte bir kişinin potansiyelini ortaya çıkartabiliriz” şeklinde belirtti.

Soyer sözlerine şöyle devam etti;

“Öğretmen, aile ve çocuk çerçevesinde sürekli bir iş birliği gereklidir. Ailenin çok iyi bilgilendirilmesi lazımdır. Aileden gelen bilgiler ile öğrencinin istediğimiz gelişimi sağlayabilmesi için bu iş birliği son derece önemlidir.”

“Benim şu an istediğim devlet politikaları içerisinde özel eğitimin ve özel gereksinimli bireylerin haklarının daha ileri boyuta taşınması, bunların desteklenmesi, bakım ve rehabilite merkezlerinin artırılması, denetimlerin olması ve fırsat eşitliliğinin sağlanması naçizane isteğimdir.”