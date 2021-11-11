banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet programı görüşülüyor
Hükümet programı görüşülüyor
Dün 11 tane yangın çıktı
1 günde 11 yangın!
YÖDAK’ta taht kavgaları…
YÖDAK’ta taht kavgaları…
Rüzgarın hızı saate 117 kilometreye kadar ulaştı
Fırtınanın etkisindeyiz!
banner405

GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Akyar Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar, Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmelerle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Akyar açıklamasında, “Türkiye’nin bir deniz üstü kurması hem Kıbrıs’ın enerji güvenliğine katkı sağlayacak, hem de Deniz Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz çanağında daha iyi bayrak gösterecektir” dedi.

11 Kasım 2021 Perşembe 11:34
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Akyar Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi

banner341
Yrd. Doç. Dr. Akyar Doğu Akdeniz ile ilgili son gelişmeler hakkında açıklamada bulunarak, “Suriye, Lübnan, İsrail ve Kıbrıs’ı da içine alan levant ülkelerinden, Libya açıklarına kadar olan Akdeniz çanağına biz Doğu Akdeniz diyoruz. Son günlerde aklımıza gelen konu enerji ve enerji güvenliği. Bununla ilgili olarak da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliğini ve Yunanistan’ı da  arkasına alarak özellikle Fransa’nın NATO’da ABD ve İngiltere’nin en son Avusturalya’yı da alarak bir pak oluşturmalarını öne çıkararak, Fransa’da, Doğu Akdeniz’de, Yunanistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır gibi ülkeler ile anlaşma yaparak Türkiye’yi bir kıskaç içine almaya çevrelemeye çalışmaktadır. Türkiye’nin bununla ilgili önünde argümanları çok fazladır. Özellikle 2011 yılında Türkiye’nin  Doğu Akdeniz’deki enerji yataklarının farkına varması, biraz geç fark etmesi ile birlikte  2018 yılında yaptığı hamleler ve 2015 yılında adaya su getirmesi, 2018 yılında ilk sondaj gemilerini alması ve sondaj gemilerinin kendi ilan ettiği kıta sahasında arama çalışmalarına başlaması ve sonrasında Lübnan ile yaptığı deniz yetki alanları anlaşması ile Türkiye belirli bir oranda durum üstünlüğü sağladı. En son olarak da Geçitkale’ye bir İHA üstü kurulması ve hatta  Karpaz’ın Türkiye’ye bakan kıyılarında bir deniz üstü kurulması.. Türkiye’nin bir deniz üstü kurması hem Türkiye’nin adada garantörlüğünü ve Kıbrıs’ın enerji güvenliğine katkı sağlayacak, hem de Deniz Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz çanağında her yerde daha iyi bayrak gösterecektir” dedi. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Yurduma sahip çıkıyorum” yürüyüş ve mitingi düzenlenecek
“Yurduma sahip çıkıyorum” yürüyüş ve mitingi düzenlenecek
Akdeniz Köyü Muhtarlığı ile Lefke Yardım ve Halk Derneği Arasında İş Birliği Protokolü
Akdeniz Köyü Muhtarlığı ile Lefke Yardım ve Halk Derneği Arasında İş Birliği Protokolü
Dün 11 tane yangın çıktı
Dün 11 tane yangın çıktı
Lirik Şiir Grubu “Karanlıktan Aydınlığa Şiirler-Şarkılar” dinletisi Salı günü AKM’de
Lirik Şiir Grubu “Karanlıktan Aydınlığa Şiirler-Şarkılar” dinletisi Salı günü AKM’de
Kutlu Adalı Basın Ödülleri 20 Kasım’da veriliyor
Kutlu Adalı Basın Ödülleri 20 Kasım’da veriliyor
Tatar, 8 yaşındaki Meryem'in vefatı nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi
Tatar, 8 yaşındaki Meryem'in vefatı nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi
Hükümet programı görüşülüyor
Hükümet programı görüşülüyor
Başbakan Sucuoğlu, Denktaş’ın Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
Başbakan Sucuoğlu, Denktaş’ın Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
SPOT, Cop26’da iklim değişikliği ve deniz kaplumbağaları konulu panelde sunum yaptı
SPOT, Cop26’da iklim değişikliği ve deniz kaplumbağaları konulu panelde sunum yaptı
Küçük Meryem'in ölümüyle ilgili açıklama bugün yapılacak
Küçük Meryem'in ölümüyle ilgili açıklama bugün yapılacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim