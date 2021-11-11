GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Akyar Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi

Yrd. Doç. Dr. Akyar Doğu Akdeniz ile ilgili son gelişmeler hakkında açıklamada bulunarak, “Suriye, Lübnan, İsrail ve Kıbrıs’ı da içine alan levant ülkelerinden, Libya açıklarına kadar olan Akdeniz çanağına biz Doğu Akdeniz diyoruz. Son günlerde aklımıza gelen konu enerji ve enerji güvenliği. Bununla ilgili olarak da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliğini ve Yunanistan’ı da arkasına alarak özellikle Fransa’nın NATO’da ABD ve İngiltere’nin en son Avusturalya’yı da alarak bir pak oluşturmalarını öne çıkararak, Fransa’da, Doğu Akdeniz’de, Yunanistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır gibi ülkeler ile anlaşma yaparak Türkiye’yi bir kıskaç içine almaya çevrelemeye çalışmaktadır. Türkiye’nin bununla ilgili önünde argümanları çok fazladır. Özellikle 2011 yılında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji yataklarının farkına varması, biraz geç fark etmesi ile birlikte 2018 yılında yaptığı hamleler ve 2015 yılında adaya su getirmesi, 2018 yılında ilk sondaj gemilerini alması ve sondaj gemilerinin kendi ilan ettiği kıta sahasında arama çalışmalarına başlaması ve sonrasında Lübnan ile yaptığı deniz yetki alanları anlaşması ile Türkiye belirli bir oranda durum üstünlüğü sağladı. En son olarak da Geçitkale’ye bir İHA üstü kurulması ve hatta Karpaz’ın Türkiye’ye bakan kıyılarında bir deniz üstü kurulması.. Türkiye’nin bir deniz üstü kurması hem Türkiye’nin adada garantörlüğünü ve Kıbrıs’ın enerji güvenliğine katkı sağlayacak, hem de Deniz Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz çanağında her yerde daha iyi bayrak gösterecektir” dedi.