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GAÜ Akademisyeni Uzm. Psikolog Ergüneş “bilimsel araştırmalara göre iyi dostlukların kişinin sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır”

23 Eylül 2022 Cuma 13:27
GAÜ Akademisyeni Uzm. Psikolog Ergüneş “bilimsel araştırmalara göre iyi dostlukların kişinin sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Uzman Psikolog Pınar Ergüneş, iyi dostlukların insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

GAÜ Beşeri Bilimler Fakültesi Türkçe Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman Psikolog Pınar Ergüneş yaptığı açıklamada, insan sağlığı için kişilerin yaşadıkları problemlere çözüm odaklı yaklaşmanın, yaşanan problemin kökenlerine inebilmeye çalışmanın, yaşanan var olan çatışmaları önlemenin, şiddete karşı çıkmanın ve bir barış kültürü oluşturmanın önemli olduğunu vurguladı.

“Yaşanan her şeyi paylaşarak üzüntüler azaltıldığı gibi, mutluluklar da çoğalır”

Ergüneş açıklamasında “Arkadaşlık ve dostluk ile ilgili nice makaleler, hikayeler, şarkılar, şiirler vardır. Fakat bunların hiçbiri yaşantıların, yaşanan gerçek arkadaşlığın, dostluğun yerini tutamaz. Kimi insanların arkadaşlıkları anaokulu sınıfına dayanırken, kimi zaman da ortak bir yaşanmışlık insanları birbirine bağlayabilir. Arkadaşlıkta geçen yıllar mı önemlidir, yoksa ortak yaşantılar mı önemlidir sorusunun cevabı kişiden kişiye değişmektedir. Kimi insanlar sadece tek bir kişi ile dost olmayı tercih ederken; kimileri farklı alanlarda farklı dostlar seçebilmektedir kendine. İnsanların arkadaşlık tanımları da farklıdır birbirinden; kimi insan “ağlanacak bir omuz” olarak görürken; kimileri için “birlikte eğlenmekten” ibarettir. Hayatında sağlam dostlukları olan insanlar sosyal hayatlarında başarılı olurlar, yaşanan olumsuzlukları daha kolay atlatabilirler, sıkıntılarını paylaşarak hafifletebilirler. Yaşanan her şeyi paylaşarak üzüntüleri azalttıkları gibi, mutlulukları ise çoğaltabilirler. Fakat arkadaşlık karşılıklı fedakârlık gerektirir. Tek bir tarafın diğerine destek olduğu tek taraflı bir ilişki uzun süreli olmayacaktır” dedi.

“Bilimsel araştırmalar iyi dostlukların kişinin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu kanıtlamaktadır”

Ergüneş açıklamasında şöyle belirtti;

Günümüzde yaşam şartları oldukça zorlaştı. Günlük hayatta hepimizin maruz kaldığı; pandemi, dünyanın farklı noktalarındaki savaşlar, ekonomik kriz, fakirlik, şiddet- bu yaşananların tamamı bizleri insan olarak aşağıya çeken, üzen, stres yaşamamıza sebep olan olaylardan sadece bazıları. Bir dostla karşılıklı oturulup içilen bir kahve; tüm bu dünyada yaşanan olumsuz olayları 1 saatliğine bile unutmamız için yardımcı olacaktır. Birbirimize üzüldüğümüz veya sıkıldığımız olayları anlatmamız; bizim düşüncelerimizi tazelememize yardımcı olacak, işimize veya özel hayatımıza döndüğümüzde farklı bir pencereden bakmamıza neden olabilecektir.

“Bilimsel araştırmalar iyi dostlukların kişinin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu kanıtlamaktadır”

Kişi kendi içinde barışa erişmişse, ruhu dinginse, sosyal hayatında; arkadaşlık ve dostluklara sahip olan kişilerin sağlıklarının da olumlu yönde etkilendiği bilinmektedir. İnsan olarak her birimiz eşsiz bir yapıya sahibiz. Gerek kişiliğimiz gerek düşüncelerimiz. Bizler bu kadar eşsizken; bizim gibi düşünen, belki de bize benzeyen kişileri arkadaş olarak seçeriz veya hayat bu kişileri karşımıza çıkarır. Gerçek olan arkadaşlarımız ve dostlarımız bizi aşağıya çekmeye çalışmayacaktır, aksine bizi en iyi potansiyelimizi ortaya çıkarmamız için cesaretlendirecektir. Geçen olan dostumuz yanlışlarımızı bizden gizlemeyecek, bunu düzeltmemiz için destek olacaktır. Mutluluğumuzu paylaşıp çoğaltacak, üzüntümüzü paylaşıp azaltacaktır. Hayatımızı zorlaştıran değil, kolaylaştıran insanlar bizim için değerli olmalıdır. Günlük hayattaki karşı karşıya kaldığımız her türlü olumsuzluk bizi yeterince zorlamaktadır, her birimizin hayatını aydınlatacak, yüzümüzü güldürecek dostlarla geçirebileceğimiz zamanlar en değerli olanlarıdır.

r.

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