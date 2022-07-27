GAÜ Akademisyeni Uzk. Yol. Kap. Babaoğlu “üniversitemizin bir ada ülkesi olarak Kıbrıs’ta bulunması son derece kritik ve önemlidir”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Denizcilik Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Uzk. Yol. Kapt. Orhan Babaoğlu, günümüz dünyasında denizcilik ve öneminden bahsetti.

Babaoğlu açıklamasında, “Denizciliğin önemi şurada ortaya çıkıyor; dünya ticaretinin değer olarak %80’i hacim olarak %90’ı deniz taşımacılığı ile ulaştırılıyor. Dolayısıyla bu meslek hiçbir zaman önemini kaybetmeyecek. Özellikle de bir ada ülkesi olarak Kıbrıs ta böyle bir okulun bulunması son derece kritik ve önemlidir. Gemide çalışacak bir kişiden bahsedildiğinde, gemi buradan yola çıktığı andan itibaren uluslararası olmuş oluyor. Yani öğrencilerimiz uluslararası gemilerde çalışma fırsatı buluyor. Öğrencilerimizin yaptığı staj imkânı onlar ileride görev yapacakları şirket ve gemilere kendilerine tanıtma ve kabul ettirme imkânı sağlıyor. Bu meslek gemide çalışma avantajına sahip olduğu gibi gemi dışında da görev yapma imkânı sağlıyor. Gemide çalışmak istemeyen bir mezunumuz rahatlıkla gemi işletme şirketinde çeşitli alanlarda görev alabilirler. Örneğin; buralarda insan kaynakları biriminde çalışabilirler. Bunun yanı sıra mezun olan öğrencilerimizin gemi işletmeciliğinde kılavuz kaptanlık şansı da var. Bunu da Türkiye’nin birçok yerinde yapabilirler” dedi.

Babaoğlu, “Fakültemizde bulunan öğrencilerimiz kız veya erkek ayrımı yapmadan hepsi son derece başarılı. Kadınların bu meslekte yer alması hala biraz sıra dışı sayıldığı için kız öğrencilerimiz kendilerini daha çok çalışmak zorunda hissediyor böyle olunca da kız öğrencilerimiz çok daha başarılı olmuş oluyor. Şu anda kız öğrencilerimiz uluslararası platformlarda çalışıyor. Bir öğretim görevlisi olarak bu benim için önemli bir durum bizler bu durumdan gurur duyuyoruz. Bizim fakültemizde şu anda 6 bölümümüz vardır. GAÜ Meslek Yüksekokulu bünyesinde ayrıca işlettiğimiz 3 de ön lisans programımız var. Lisans bölümlerimizin eğitim dili İngilizce olup, ön lisans programlarımızın eğitim dili ise Türkçedir. Fakültemizde hemen herkesin İngilizce konuştuğu bir ortamda öğrencilerimiz eğitim almaktadır” şeklinde konuştu.