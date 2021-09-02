GAÜ Akademisyeni Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünyayar Janssen aşısı hakkında bilgiler verdi

GAÜ’den yapılan açıklamada kampüs içerisinde bulunan Smart Health Sağlık Merkezi’nde saat 09.00-16.00 arasında isteyenlerin aşı yaptırabileceği kaydedildi. Peki, Janssen COVID-19 Aşısı tam olarak nedir? Konuya GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünyayar açıklık getirdi.

Johnson & Johnson's Janssen COVID-19 Aşısına Genel Bakış ve Güvenlik

Prof. Dr. Ali Ünyayar, Johnson and Johnson’ın Janssen COVID-19 aşısı hakkında Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Salgın Merkezi’nin yayınladığı raporları inceledi. Bu duruma göre ;

COVID-19 aşılarının rapor edilen yan etkileri çoğunlukla hafif ila orta şiddette ve kısa süreli olmuştur. Bunlar şunları içerir: ateş, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, titreme, ishal ve enjeksiyon bölgesinde ağrı. Aşıyı takiben bu yan etkilerden herhangi birinin oluşma olasılığı, spesifik COVID-19 aşısına göre farklılık gösterir. Yan etkileri önlemek için COVID-19 aşısını almadan önce parasetamol gibi ağrı kesicilerin alınması önerilmemektedir. Bunun nedeni, ağrı kesicilerin aşının etkisini nasıl etkilediğinin bilinmemesidir.

Johnson & Johnson's Janssen (J&J/Janssen) COVID-19 aşısı hakkında Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), (J&J/Janssen) COVID-19 aşısının ABD'de kullanılmasına devam edilmesini önermiştir. Amerika Birleşik Devletleri, 23 Nisan 2021'den itibaren geçerlidir. Bununla birlikte, 50 yaşın altındaki kadınlar, aşılamadan sonra düşük trombositli kan pıhtılaşması riskinin özellikle farkında olmalıdır uyarısını yapmıştır.

Johnson and Johnson Aşısının Olası yan etkiler

Aşı olunan kolda:

Ağrı, Kırmızılık, Şişme

Vücudunuzun geri kalanı boyunca: Yorgunluk, Baş ağrısı, Kas ağrısı, Titreme, Ateş, Mide, bulantısı

Bu yan etkiler aşıyı aldıktan sonraki bir veya iki gün içinde ortaya çıkar. Bunlar vücudunuzun koruma oluşturduğunun ve birkaç gün içinde geçmesi gerektiğinin normal işaretleridir.

Aşıdan Sonra Bayılma

Herhangi bir aşı yapıldıktan sonra bayılma (senkop) ve hızlı nefes alma, düşük tansiyon, uyuşma veya karıncalanma gibi kaygı ile ilişkili olabilecek diğer olaylar olabilir. Nadir olsa da, bu olaylar beklenmedik değildir ve genellikle ciddi değildir.

Aşı Olumsuz Olay Raporlama Sisteminden (VAERS) alınan bilgilere göre, Mart ve Nisan aylarında Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan yaklaşık 8 milyon doz J&J/Janssen COVID-19 aşısı arasında 653 bayılma olayı (bayılma ve neredeyse bayılma) rapor edildi (2021). Bu, verilen her 100.000 doz J&J/Janssen COVID-19 aşısı için yaklaşık 8 bayılma olayı oranı anlamına gelir. Bu olaylar aşılamadan sonra önerilen 15 dakikalık bekleme sırasında meydana gelmiştir. Bu olayların aşıyla mı yoksa tek doz J&J/Janssen COVID-19 aşısını almayı seçen bazı kişilerin iğne veya iğneler hakkında sahip olabileceği önceden var olan endişelerle ilişkili olup olmadığı şu anda net değildir.

İlk önce kimler aşılanmalıdır?

COVID-19 aşı kaynakları sınırlı olmakla birlikte, maruz kalma riski yüksek olan sağlık çalışanlarına ve yaşlılara aşılama önceliği verilmelidir. Ülkeler, hedef grupları önceliklendirmeleri için kılavuz olarak DSÖ Önceliklendirme Yol Haritasına ve DSÖ Değerler Çerçevesine başvurabilirler.

Aşıyı başka kimler alabilir?

Aşı, hipertansiyon, kronik akciğer hastalığı, önemli kalp hastalığı, obezite ve diyabet gibi ciddi hastalık riski taşıyan kişilerde güvenli ve etkilidir. İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV) ile yaşayan kişilerde COVID-19 hastalığı riski oldukça yüksektir. Bu grup kişiler üzerinde yapılan klinik çalışmalarda herhangi bir güvenlik endişesi gözlenmemiştir. HIV pozitif kişilere aşı öncesi danışmanlık verilmesi önerilmektedir. Bu durmda aşı etkinliğini değerlendirmek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır; aşının etkinliğini azaltacak şekilde aşıya karşı bağışıklık tepkisinin azalması mümkündür.

J&J aşısı, geçmişte COVID-19 geçirmiş kişilere uygulanabilir. Ancak böyle bireyler, aşıya daha acil ihtiyaç duyabilecek diğer kişilere öncelik vermek amacıyla, kendi COVID-19 aşılarını SARS-CoV-2 enfeksiyonundan itibaren altı aya kadar erteleyebilirler. Bu aşı, aşı olması önerilen emziren bir kadına (örneğin sağlık çalışanı) önerilebilir; aşılamadan sonra emzirmenin kesilmesi şu anda önerilmemektedir.

Hamileler aşı olmalı mı?

DSÖ, gebe kadınlarda COVID-19 aşısının yalnızca aşılamanın yararlarının potansiyel risklerinden daha yüksek olduğu durumlarda kullanılmasını önermektedir. Gebe kadınlara bu değerlendirmeyi yapmalarında yardımcı olmak için gebelikte COVID-19 riskleri, yerel

epidemiyolojik bağlamda aşılamanın olası faydaları ve güvenlik verileri hakkında yeterli bilgi verilmelidir. DSÖ, aşılamadan önce gebelik testi önermemektedir. DSÖ, aşılama nedeniyle gebeliğin ertelenmesini veya gebeliğin sonlandırılmasını da önermemektedir. Hamilelik, kadınları ciddi COVID-19 riski altına soksa da, hamilelikte aşı güvenliğini değerlendirmek için elde çok az veri bulunmaktadır.

Aşı kimlere önerilmez?

Aşının herhangi bir bileşenine karşı anafilaksi öyküsü olan kişiler aşılanmamalıdır. Vücut ısısı 38,5ºC'nin üzerinde olan herkes, ateşi düşene kadar aşılamayı ertelemelidir. Aşı, 18 yaşından küçük kişiler için, o yaş grubundaki daha ileri çalışmaların sonuçları elde edilene kadar önerilmemektedir.

Önerilen doz nedir?

SAGE, Janssen Ad26.CoV2.S'nin kas içinden verilen tek doz (0,5 ml) olarak kullanılmasını önermektedir. Karşılaştırıldığında, 2019-2020'de grip aşısı sonrası bayılma oranı 100.000 dozda 0,05 idi. Bu aşının uygulanması ile diğer sağlık koşullarına karşı herhangi bir aşı arasında en az 14 gün ara olmalıdır. Bu, diğer aşılarla birlikte uygulamaya ilişkin verilere göre değiştirilebilir.

Bu aşı, halihazırda kullanılmakta olan çift doz aşılarla nasıl karşılaştırılır?

İlgili çalışmaların tasarlanmasındaki farklı yaklaşımlar nedeniyle aşıları kafa kafaya karşılaştıramayız, ancak genel olarak, DSÖ Acil Kullanım Listesine ulaşan tüm aşılar, COVID-19 nedeniyle ciddi hastalıkları ve hastaneye yatışları önlemede oldukça etkilidir.

Güvenli mi?

SAGE, aşının kalitesi, güvenliği ve etkinliği hakkındaki verileri kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, 18 yaş ve üstü kişiler için kullanılmasını tavsiye etmiştir. Bu aşı ayrıca Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından da gözden geçirilmiş ve kullanım için güvenli olduğu bildirilmiştir.

Aşı ne kadar etkili?

Aşılamadan 28 gün sonra Janssen Ad26.CoV2.S'nin şiddetli hastalığa karşı %85.4 ve hastaneye yatışa karşı %93,1 oranında etkinliğe sahip olduğu bulunmuştur. Klinik çalışmalarda tek bir Janssen Ad26.COV2.S dozunun semptomatik orta ve şiddetli SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı %66.9 etkinliğe sahip olduğu belirlenmiştir.

SARS-CoV-2 virüsünün yeni türevlerine karşı çalışır mı?

SAGE, ilgili varyantların ayarlarında aşının performansına ilişkin mevcut tüm verileri gözden geçirmiştir. Klinik deneylerde bu aşı, B1.351 (ilk olarak Güney Afrika'da tanımlanmıştır) ve P.2 (ilk kez Brezilya'da tanımlanmıştır) dahil olmak üzere çeşitli SARS-CoV-2 virüs varyantlarına karşı test edilmiş ve etkili olduğu bulunmuştur. SAGE, bir ülkede endişe verici varyantlar mevcut olsa bile, DSÖ; Önceliklendirme Yol Haritasına göre şu anda bu aşının

kullanılmasını önermektedir. Yeni veriler elde edildikçe, DSÖ önerileri buna göre güncelleyecektir.

CDC'nin Bağışıklama Uygulamalarına İlişkin Bağımsız Danışma Komitesi bugün, aşı üreticisi Janssen ve COVID-19 Aşı Güvenliği Teknik (VaST) Alt Grubundan alınan TTS hakkındaki en son verileri ve ayrıca risk-fayda analizini görüşmek üzere toplanmıştır. ACIP, bu aşılardan herhangi birinin risk-fayda analizini etkileyebilecek bilgilere karşı dikkatli ve duyarlı olmaya kararlıdır. Aşı güvenliğinin izlemesine devam edecek ve gerektiğinde TTS ile ilgili yeni bilgiler ACIP'e iletilecektir.