GAÜ Akademisyeni Sinal, Fellowship ünvanına layık görüldü

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Doç.Dr. Aysin Sinal, Birleşik Krallık Psikoterapistler,Hipnoterapistler,Danışmanlık Ulusal Derneği The NACHP (National Association of Counsellors, Hypnotherapists and Psychotherapists)tarafından Derneğin en üstün derecesi olan Fellowship unvanına uygun görüldü .