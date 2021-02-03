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GAÜ Akademisyeni Sinal, Fellowship ünvanına layık görüldü

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Doç.Dr. Aysin Sinal, Birleşik Krallık Psikoterapistler,Hipnoterapistler,Danışmanlık Ulusal Derneği The NACHP (National Association of Counsellors, Hypnotherapists and Psychotherapists)tarafından Derneğin en üstün derecesi olan Fellowship unvanına uygun görüldü .

03 Şubat 2021 Çarşamba 15:22
GAÜ Akademisyeni Sinal, Fellowship ünvanına layık görüldü
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Aysin Sinal, The NACHP’ın (National Association of Counsellors, Hypnotherapists and Psychotherapists)Birleşik Krallık ya  bir devlet kuruluşu ve yetkili psikoterapist,hipnoterapist ve psikolojik danişmanlari denetleyen ve akridite eden ve üç disiplini bunyesinde bulunduran bir kuruluş olduğunu ifade etti

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Sinal,bu kuruluşa katılmak için Birleşik Krallık tarafından akretide bir okuldan mezun olduktan sonra, 2 yıl kendi kişisel terapinizi yapmanız ve onların atayacağı bir yetkili terapistten 2 yıl supervizyon aldıktan sonra yapılan bir yazılı ve sözlü sınavı geçtikten sonra kaydınızın yapıldığını  ve çalışabilir yetkisi alabildiğinizi ifade etti.

Bu derneğe 1998 yılında katıldığını ifade eden Aysin Sinal,her yıl üyeliğini  yenilemiş  ve sonuç olarak  4 Ocak 2021 de kuruluşun  en yüksek derecesi olan Fellowship unvanını almaya hak kazanmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Doç.Dr. Aysin Sinal
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