GAÜ Akademisyeni Sinal, Fellowship ünvanına layık görüldü

Aysin Sinal, The NACHP’ın (National Association of Counsellors, Hypnotherapists and Psychotherapists)Birleşik Krallık ya bir devlet kuruluşu ve yetkili psikoterapist,hipnoterapist ve psikolojik danişmanlari denetleyen ve akridite eden ve üç disiplini bunyesinde bulunduran bir kuruluş olduğunu ifade etti

Sinal,bu kuruluşa katılmak için Birleşik Krallık tarafından akretide bir okuldan mezun olduktan sonra, 2 yıl kendi kişisel terapinizi yapmanız ve onların atayacağı bir yetkili terapistten 2 yıl supervizyon aldıktan sonra yapılan bir yazılı ve sözlü sınavı geçtikten sonra kaydınızın yapıldığını ve çalışabilir yetkisi alabildiğinizi ifade etti.

Bu derneğe 1998 yılında katıldığını ifade eden Aysin Sinal,her yıl üyeliğini yenilemiş ve sonuç olarak 4 Ocak 2021 de kuruluşun en yüksek derecesi olan Fellowship unvanını almaya hak kazanmıştır.