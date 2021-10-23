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GAÜ Akademisyeni Sever Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ithafen düzenlenen konserde orkestra şefi oluyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Sever, Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 98. Yıldönümü nedeniyle Marmaris Oda Orkestrası ve Halikarnas Ensemble tarafından düzenlenen konserde Orkestra Şefi görevini üstlenecek.

23 Ekim 2021 Cumartesi 14:35
GAÜ Akademisyeni Sever Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ithafen düzenlenen konserde orkestra şefi oluyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Sever, Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 98. Yıldönümü nedeniyle Marmaris Oda Orkestrası ve Halikarnas Ensemble tarafından düzenlenen konserde Orkestra Şefi görevini üstlenecek.

GAÜ akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Deniz Sever, Marmaris Flarmon Derneği kuruluşu olan Marmaris Oda Orkestrası tarafından Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 98. Yıldönümü nedeniyle Marmaris Armutalan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek özel konserde Orkestra Şefi görevini üstlenecek. Söz konusu konserde doçentlik tezine esas olmak üzere Vyolonsel sanatçısı Dr. Derya Kıraç Sanbezhar’ın solist olarak yorumladığı Haydn Do Maj. Viyolonsel Konçertosu için jüri üyeliğine katılacak. Söz konusu konserde Mozart, Haydn ve Atatürk’ün sevdiği ezgiler izleyici ile buluşacak.

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