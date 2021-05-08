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GAÜ akademisyeni Şahoğlu'na Bakü'den teşekkür belgesi

08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:47
GAÜ akademisyeni Şahoğlu'na Bakü'den teşekkür belgesi
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim görevlisi ve KKTC'nin ilk kadın Büyükelçisi Dr. Hasibe Vehbi Şahoğlu, İKSAD Global ve Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi’nde gerçekleşen, Bakü 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi'ne davetli konuşmacı olarak katıldı.

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Şahoğlu,12 ülkeden bilim insanlarının katılarak sözlü ve poster sunum yaptıkları kongreye pandemi nedeniyle online olarak katılım göstererek “Sıralamayla Lozan Antlaşmasından Bu Güne Kıbrıs Sorununa Çözüm Arama” isimli açılış konferansı sunumu gerçekleştirdi. Konferansa katılımı ve gerçekleştirmiş olduğu sunum dolayısıyla  Dr.Şahoğlu'na teşekkür belgesi teslim edildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
GaüAkademisyenHasibe Vehbi ŞahoğluKktcÜNİVERSİTE
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