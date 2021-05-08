GAÜ akademisyeni Şahoğlu'na Bakü'den teşekkür belgesi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim görevlisi ve KKTC'nin ilk kadın Büyükelçisi Dr. Hasibe Vehbi Şahoğlu, İKSAD Global ve Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi’nde gerçekleşen, Bakü 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi'ne davetli konuşmacı olarak katıldı.



