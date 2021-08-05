GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Hasan Zafer Acar’a yayınlarından ötürü teşekkür ödülü verildi

GAÜ akademisyeni Prof. Dr. Hasan Zafer Acar, 2020-2021 eğitim yılında kendi uzmanlık alanında 5 tanesi Web of Science’daki dergilerde, 9 tanesi uluslararası hakemli dergilerde, 3 tanesi TR dizinde dergilerde, bir adet uluslararası yayınevinin yayınladığı kitapta bölüm, bir adet ulusal yayınevinin bastırdığı kitap olmak üzere toplam olarak; 19 yayın, 6 adet uluslararası bilim insanlarının katıldığı panelde konuşmacı veya moderatörlük yaparak, 6 adet ulusal, 2 adet uluslararası kongrede bildiri sunarak; bir rekora imza attı. GAÜ’de görev yapan akademisyen Prof. Dr. Hasan Zafer Acar kendi alanında yayın rekortmeni olduğu için, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu tarafından teşekkür belgesi verilerek ödüllendirildi.