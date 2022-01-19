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GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Akkaya “gelecek birkaç yılda ‘Metaverse’ bir milyardan fazla insan tarafından kullanılacak”

19 Ocak 2022 Çarşamba 16:39
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Akkaya “gelecek birkaç yılda ‘Metaverse’ bir milyardan fazla insan tarafından kullanılacak”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Akkaya son günlerde oldukça sık tartışılan konu ‘Metaverse’ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akkaya açıklamasında, yaşam tarzının artık değişeceği vurgusunu yaparken buna hazırlıklı olmamız gerektiğini de söyledi.

Akkaya söz konusu açıklamasında, Metaverse’in bilişim teknolojilerinin sosyal alana uyarlanması ile ilgili büyük teknoloji devrimi olarak düşünülebileceğini söyledi. Akkaya açıklamasında, “Sadece ekranlardan gözlemlemek ve klavye ile müdahale etmek dışında, içerisinde dolaşıp deneyimleyebildiğimiz, dijital olarak da var olduğumuz ve özel donanımlar vasıtası ile fiziksel olarak da müdahale edebileceğimiz somutlaştırılmış internet teknoloji modelidir Metaverse. Bu yeni sanal dünya, içerisinde bulunduğumuz gerçek dünyanın, farklı kültürlerin, farklı arzların, toplum davranışlarının ve iş modellerinin etkili bir şekilde deneyimlenmesine de olanak sunacağından dolayı, iş dünyasının ve şirketlerin gelecekteki başarısına da büyük ölçüde katkı sağlayacaktır” dedi.

Akkaya, Metaverse’in insanlara şu anda hayal edemedikleri birçok farklı olasılık ile birlikte arkadaşlarla buluşmak, alışveriş yapmak, doğa yürüyüşlerine gitmek gibi hemen hemen her şeyin yapılabileceği imkanları sunacağını aktardı. Bu yeni trendin ekranlarda harcanan zamanı daha kaliteli, sebepli ve faydalı hale getireceğinin de altını çizdi.

Prof. Dr. Akkaya açıklamasına şöyle devam etti;

“Yaşam tarzımız değişecek”

“Metaverse hayatımıza tam anlamıyla girdiğinde ki önümüzdeki birkaç yıldan bahsediyorum, dijital bizleri yani kendi 3 boyutlu grafiklerimiz şu anda kullandığımız profil resimlerimizin yerini alacaklar, 3D dijital versiyonlarımız ise iletişimlerimizi bizim yerimize çok daha etkin ve zengin içeriklerle donatılmış halde gerçekleştireceklerdir. Günümüzde yazarak, dokunarak ve güç harcayarak yaptığımız birçok şeyi hareket, mimik, konuşma ve hatta düşünme yöntemi ile gerçekleştirebileceğiz.”

“Metaverse, sanal dünya üzerine ekleyeceği katmanlar ile günden güne deneyim zenginliği sunacak ortamları oluşturacak, bu ortamlarının kalitesinin sürekli artmasını sağlayacak ve gelecekte yaşam sanatçıları olarak anılacak olan içerik üreticileri ise takipçileri ile deneyimlerini paylaşmak için yeni bağlantı yolları kullanacakları gibi Konser izleyicileri de dijital konser alanlarında da 3d sanatçıların konserlerini başlık, kulaklık ve yelek gibi giysilere monte edilmiş özel donanımlarla en ön sıralardan veya dev kalabalıklar içerisinde fiziksel olarak ordaymış gibi hissederek izleme şansı bulacaklardır. Metaverse, eğitim alanında da etkin olarak kullanılacak. Simülasyon, uygulama denemesi, Teknik geliştirme ve test gibi olanaklara ek olarak öğrenciler seyehat etmeden dünyanın diğer ucundaki ünlü bir profesörden ders alma, sınıf aktivitelerine katılma ve global bilgiye zahmetsiz ve ekonomik olarak ulaşma şansı bulacaklar.”

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“Metaverse, iş fırsatlarını günyüzüne çıkaracak”


Metaverse tamamı ile hayatımızda yer aldığında birçok alanda daha önceden mümkün olmadığını düşündüğümüz birçok şeyi tecrübe etme şansı bulacağız. Her an çıkabileceğimiz iş seyahatleri, dünyanın öbür ucundaki uzak ofislerde dijital ikizlerimizin çalışması ve odaklanmamızı artıracak şekilde fazlalıklardan arındırılmış sade çalışma alanları bus anal dünyanın avantajlarından sadece birkaçı olacak. Metaverse dünyasında sadece tüketici olmamak, üretici kısımda da yer almak ve görünmekte olan fırsatı yakalamak için tüm dünyada ve Türkiye’de de Silikon Vadisi tarafından barındırılan birçok teknoloji tasarım ve üretim şirketinde ciddi çalışmalar başlamış durumdadır. Metaverse, dijital pazarlamaya yeni yaklaşım sunacak ve dijital evrende kiralanmış veya satın alınmış arsalar üzerinde dijital görüntülü, videolu ve sesli billboard reklamları yer alacak. Dijital pazarlama iş dünyasının başarısı için çok önemli bir hal alacak ve şirketler için ayakta kalmanın anahtarı dijitale yatırım olacak.”

“Gelecek birkaç yıl içinde Metaverse olgusunun bir milyardan fazla insan tarafından kullanılacağı, milyarlarca dolar tutarında dijital ticareti barındıracağı ve milyonlarca çalışan için iş olanağı sunacağı varsayılmaktadır ki bu da gelecekte pazarlamadan üretime, tedarik zincirinden dağıtıma kadar birçok alanda iş ve iş kolları oluşturacağını göstermektedir.”

“Metaverse dünyasında internet hızı ve kalitesi çok önemli”


“Dünya ve ülkeler bazında internet hızı,  metaverse evreni inşasında önemli role sahiptir. Bizler ile dijital ikizlerimiz arasındaki koordinasyon konusunda köprü görevi yapacak olan internetin, hızlı ve güvenli olması çok önemlidir. Bu sebeple son dönemde tüm dünyada hızlı ve güvenli internetin sağlanıp uç noktalarla paylaşılması konusunda ciddi büyüklükte projeler hayata geçmeye başlamıştır. Buna paralel olarak Türkiye’de de 25G PON teknolojisi ile internet bağlantı hızının %1000 oranında artması sağlanmıştır. Son kullanıcıların gereksinimlerinin karşılanabilmesi amacı ile metaverse dünyasında kullanılacak olan artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, eğlence, eğitim, 3D 360 derece videolar, 16K TV yayınları, akıllı uygulamalar ve iş uygulamalarının akıcı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve bu akıcılığın artan kullanıcı sayısı ile meta dünyanın gelişimine paralel olarak artırılması için ülke internet bağlantı altyapılarının genişletilebilir bir yüksek bant yapısı ile tasarlanması gerekmektedir.”

“Yeni trendi eğitim konusunda hazırlıklı yakalamalıyız”

“Ülke, toplum ve öğretim kurumları olarak bu yeni teknoloji devrimine hazırlıklı olmak, eğitim programlarımızı temel eğitimden başlayarak bu sistem doğrultusunda revize etmek ve bu yeni trendin meydana getireceği olumlu veya olumsuz psikolojik, fiziki, siber güvenlik temelli etkileri en aza indirme konusunda gerekli adımları atmak zorundayız.”

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